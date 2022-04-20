دورة شتوتغارت: شفيونتيك تخسر شوطين فقط وتعبر الى ربع النهائي

شتوتغارت (ألمانيا) (أ ف ب) – بلغت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميًا، الدور ربع النهائي من دورة شتوتغارت على الملاعب الترابية بخسارتها شوطين فقط أمام الألمانية اليافعة إيفا ليس المبتدئة المصنفة 342 عالميًا، بفوزها عليها الاربعاء 6-1، 6-1.

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وتقدّم شفيونتيك مستويات هائلة هذا الموسم تُوجت فيه حتى الآن بثلاث دورات للألف في الدوحة، إنديان ويلز وميامي وتسعى للاستعداد بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق لقبها الثاني في البطولات الكبرى في رولان غاروس بعد أن أحرزت الاول في عام 2020.

وتلعب شفيونتيك (20 عامًا) التي أعفيت من الدور الاول وخاضت مباشرة الثاني (ثمن النهائي) تاليًا من الالمانية تامارا كورباتش او الفائزة من مباراة البريطانية إيما رادوكانو بطلة فلاشينغ ميدوز والاسترالية ستورم ساندرز اللتين تلتقيان لاحقًا.

وكانت ليس (20 عامًا) فازت في أولى مشاركاتها على الإطلاق على الصعيد الاحترافي، بتفوقها المثير الثلاثاء على السويسرية فيكتوريا غولوبيك (38) بنتيجة 5-7، 7-5، 7-5 في مباراة استمرت ثلاث ساعات وتسع دقائق.

© 2022 AFP