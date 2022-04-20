دوري أن بي ايه: خسارة مزدوجة لصنز بسقوطه أمام بيليكانز وإصابة نجمه بوكر

براندون إنغرام (رقم 14) في مواجهة كريس بول (رقم 3) خلال مباراة فريقه نيو أورليانز بيليكانز مع فينيكس صنز في "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. فينيكس، أريزونا، في 19 نيسان/أبريل 2022

واشنطن (أ ف ب) – تعرض فينيكس صنز، وصيف بطل العام الماضي وصاحب أفضل سجل في الموسم المنتظم، لخسارة مزدوجة الثلاثاء في الدور الأول من "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بسقوطه على أرضه أمام نيو أورليانز بيليكانز 114-125 في المباراة الثانية بينهما وبإصابة نجمه ديفن بوكر.

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وسجل براندون إنغرام 37 نقطة وسي دجاي ماكولوم 23 ليقودا بيليكانز الى معادلة الأرقام بين الفريقين 1-1 في هذه السلسلة التي تجمع بين صاحبي المركزين الأول والثامن في المنطقة الغربية.

وما يقلق صنز ليس فشله في استغلال عاملي الأرض والجمهور اللتين نالهما نتيجة تصدره المنطقة الغربية والترتيب العام خلال الموسم المنتظم، من أجل التقدم على بيليكانز 2-صفر في سلسلة من سبع مواجهات ممكنة، بل أنه خسر جهود بوكر الذي تألق في الشوط الأول بتسجيله 31 نقطة قبل أن يضطر لمغادرة الملعب في الربع الثالث بسبب إصابة عضلية في أعلى الفخذ.

وكان صنز الذي قدم أفضل موسم منتظم في تاريخه بتحقيقه 64 انتصاراً، متخلفاً 74-77 حين غادر بوكر الملعب ونجح في البقاء قريباً من ضيفه حتى بعد خسارة جهود نجمه المطلق وحتى أنه تقدم في بداية الربع الأخير، قبل أن يستلم الضيوف زمام المبادرة بفضل ثلاثيات البورتوريكي خوسيه ألفارادو وإينغرام وماكولوم الذين وضعوا فريقهم في المقدمة ولم يتنازل عنها بعد ذلك حتى نهاية اللقاء.

وقال إنغرام الذي نجح في 13 من محاولاته الـ21، إن فريقه "سيواصل الاستمتاع، من دون ضغوط، مع التركيز على المباراة. ستكون أوقاتاً جيدة".

ويأمل إينغرام أن تأتي هذه الفلسفة بثمارها مرة أخرى حين تنتقل السلسلة الجمعة الى ملعب فريقه الذي تفوق على مضيفه 28-16 في آخر 7.30 دقيقة من مباراة شهدت تبادل التقدم بين الفريقين في 20 مناسبة.

وخلافاً لصنز، استغل ميامي هيت الذي تصدر المنطقة الشرقية في الموسم المنتظم، من عاملي الأرض والجمهور على أكمل وجه وتقدم على أتلانتا هوكس 2-صفر بفوزه عليه 115-105 بفضل جيمي باتلر الذي قدم أفضل مباراة له في الـ"بلاي أوف"، وذلك بتسجيله 45 نقطة، بينها 7 متتالية في الثواني الحاسمة من دون أي رد للضيوف ما مهد الطريق أمام فريقه للسير بالمباراة الى بر الأمان.

وأظهر ممفيس غريزليز المستوى الذي خوله إنهاء الموسم المنتظم في وصافة المنطقة الغربية، وذلك باكتساحه ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 124-96، ليدرك التعادل 1-1 في هذه السلسلة التي بدأها بسقوط قاس على أرضه 117-130.

وكان جا مورانت أفضل لاعبي غريزليز بتسجيله 23 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة في لقاء لم يكمله حتى بل جلس على مقاعد البدلاء في آخر 4.40 دقيقة لأن فريقه كان حاسماً النتيجة.

وتنتقل السلسلة الخميس الى مينيسوتا.

© 2022 AFP