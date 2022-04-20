كأس ألمانيا: لايبزيغ إلى النهائي لملاقاة فرايبورغ

روني هارتمان ا ف ب

السويدي إميل فورسبرغ يحتفل بهدف الفوز لفريقه لايبزيغ في مرمى أونيون برلين في نصف نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم 20 نيسان/أبريل 2022

برلين (أ ف ب) – تأهل لايبزيغ إلى نهائي مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه على ضيفه أونيون برلين 2-1 الأربعاء في الدور نصف النهائي.

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ويلتقي لايبزيغ في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي في العاصمة برلين في 21 أيار/مايو فرايبورغ الذي كان فاز على هامبورغ 3-1 الثلاثاء.

ويدين لايبزيغ بالفوز إلى هدافه السويدي إميل فورسبرغ الذي سجل برأسه هدفاً قاتلاً في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وكان أونيون برلين البادىء في التسجيل عبر الهولندي شيرالدو بيكر (25)، قبل أن يعادل أصحاب الارض بفضل مهاجمه البرتغالي أندري سيلفا من ركلة جزاء في الدقيقة 61 بعد خطأ على الفرنسي كريستوفر نكونكو داخل المنطقة.

وكان سيلفا أخفق في ثلاث محاولات سابقة من علامة الجزاء أمام باريس سان جرمان الفرنسي وريال سوسييداد الاسباني وأتالانتا الإيطالي في المسابقات الأوروبية.

ولم يذق لايبزيغ الذي يحتل المركز الثالث في الدوري طعم الخسارة في 15 مباراة توالياً في مختلف المسابقات.

ويتجدد لقاء لايبزيغ وأونيون برلين في الدوري السبت في منافسات المرحلة 31، وذلك قبل استحقاقه الأوروبي أمام رينجرز الاسكتلندي في ذهاب نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في 28 الحالي.

ويحمل بايرن ميونيخ الرقم القياسي في عدد الالقاب في المسابقة برصيد 20 لقبًا بفارق كبير عن اقرب مطارديه فيردر بريمن (6 ألقاب) والثلاثي شالكه وبوروسيا دورتموند وأينتراخت فرانكفورت (5 لكل منهم).

© 2022 AFP