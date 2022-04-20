كأس إيطاليا: يوفنتوس يلاقي إنتر في النهائي بتجديد فوزه على فيورنتينا

ماركو بيرتوريلو ا ف ب/ا ف ب

مهاجم يوفنتوس فيديريكو بيرناردسكي يحتفل بتسجيل هدف لفريقه على حساب فيورنتينا في نصف نهائي كأس إيطاليا بكرة القدم في 20 نيسان/أبريل 2022

تورينو (إيطاليا) (أ ف ب) – واصل فريق يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه بنجاح بتأهله الأربعاء إلى نهائي مسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم لملاقاة إنتر، بعدما جدد فوزه على فيورنتينا في إياب نصف النهائي 2-صفر (1-صفر ذهاباً).

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ويدين يوفنتوس بالفوز إلى لاعب فيورنتينا السابق مهاجمه فيديريكو بيرناردسكي والبرازيلي دانيلو اللذين سجلا هدفي المباراة في الدقيقتين 32 و90+4.

وكان "السيدة العجوز" عاد بفوز قاتل من فلورنسا بهدف وحيد بفضل النيران الصديقة سجله لورينتسو فينوتي بالخطأ في مرمى فريقه (90+1).

ودخل يوفنتوس إلى المباراة ساعياً إلى مواصلة مشواره في مسابقة الكأس أملاً في إنقاذ موسمه وتفادي الخروج خالي الوفاض للمرة الأولى منذ عام 2011.

وودع يوفنتوس مسابقة دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد فياريال الإسباني، ويحتل المركز الرابع في الدوري بفارق ثماني نقاط خلف ميلان.

وعلى ملعب "أليانز" عبر يوفنتوس إلى النهائي ليلاقي إنتر الذي سبقه الثلاثاء إلى المباراة الختامية بعدما قاده مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس بتسجيله هدفين من ثلاثية فريقه في شباك جاره اللدود ضيفه ميلان 3-صفر، بعدما كانا تعادلا سلباً ذهاباً.

وبدأت المباراة بهجوم ضاغط من فيورنتينا الذي لم تكن لمهاجميه نجاعة أمام المرمى.

على عكس سير المجريات، كاد يوفنتوس يفتتح التسجيل في الدقيقة السابعة عندما أسس الصربي دوشان فلاهوفيتش، لاعب فيورنتينا سابقاً أيضاً، لهجمة مرتدة سريعة، لعب بعدها الكرة خلف دفاع الـ"فيولا" إلى الإسباني ألفارو موراتا الذي انفرد بالمرمى لكن الحارس البولندي بارتلوميي دراغوفسكي كان بالمرصاد، قبل أن يحتسبها الحكم حالة تسلل.

تألق الحارسين

كما حرم دراغوفسكي فلاهوفيتش من فرصة هدف محقق بعد تسديدة صاروخية كان لها البولندي بالمرصاد.

لكن كثرة المحاولات أثمرت في النهاية هدفاً في الدقيقة 32، بعد خطأ كارثي من دراغوفسكي نفسه إذ خرج من مرماه بشكل خاطئ، فوصلت الكرة إلى بيرنارديسكي، الذي سددها مباشرة في الشباك.

وحاول فيورنتينا العودة بالمباراة من خلال محاولات عدة، غير أن الحارس ماتيا بيرين كان متواجداً في أكثر من مناسبة.

وكاد فيورنتينا يدرك التعادل من ركلة حرة في الدقيقة 65، نفذها كريستيانو بيراغي إلى جوار القائم الأيسر للحارس بيرين.

وفي الدقيقة 69، سجل الفرنسي أدريان رابيو الهدف الثاني لـ"يوفي" بعد عرضية من بيرنارديسكي، وأسكنها في الشباك، غير أن حكم المباراة عاد وألغى الهدف لوجود تسلل بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر).

وكاد الهولندي ماتيس دي ليخت يسجل هدفاً جميلاً لـ"السيدة العجوز" بتسديدة قوية سكنت الشباك الخارجية.

وتألق بيرين مجدداً عندما منع ريكاردو سوتيل من إدراك التعادل بتسديدة أرضية زاحفة، قبل أن ينهي دانيلو المباراة بهدف ثان إثر توغل الكولومبي خوان كوادرادو داخل المنطقة ومراوغة الدفاع، ليمرر كرة متقنة إلى البرازيلي الذي وضعها في الشباك.

© 2022 AFP