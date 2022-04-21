استراليا لن تعترض على تسليم أسانج للولايات المتحدة

جاستن تاليس ا ف ب/ارشيف

صورة من الارشيف لمؤسس ويكيليكس جوليان اسانج لدى تحدثه من شرفة سفارة الإكوادور في لندن بتاريخ 18 أيار/مايو 2017

سيدني (أ ف ب) – أعلن وزير استرالي الخميس أن بلاده لن تعترض على تسليم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس للولايات المتحدة ولديها ثقة في النظام القضائي البريطاني.

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وكانت محكمة وستمنستر الابتدائية في لندن أصدرت الأربعاء قرارا بتسليم الأسترالي جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة ليحاكم بسبب نشره سلسلة من الملفات السرية المتعلقة بالأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأميركية لا سيما في العراق وأفغانستان.

وقال وزير المالية الأسترالي سايمن برمنغهام لشبكة "إيه بي سي" الخميس "نثق في استقلالية ونزاهة النظام القضائي البريطاني"، مؤكدا أن الحكومة الأسترالية لن تعترض على تسليمه.

وقد يحكم على أسانج بالسجن 175 عاما إذا أدين. وهو مسجون حاليا في سجن بلمارش الذي يخضع لإجراءات حراسة مشددة في بريطانيا.

وفي حال لم يقدم طلب استئناف خلال مهلة تنتهي في 18 أيار/مايو، يتم تسليم أسانج خلال الأيام ال28 التي تلي صدور قرار لوزيرة الداخلية بريتي باتيل بتسليمه.

وقال برمنغهام إن أستراليا ستواصل تقديم مساعدة قنصلية لمواطنها.

وانتقد تحالف ل25 منظمة حقوقية بينها مراسلون بلا حدود وهيومن رايتس ووتش قرار التسليم، ووصفه بأنه "تهديد خطير لحرية الصحافة في الولايات المتحدة وخارجها".

ويحاول الأسترالي منذ أكثر من عشر سنوات تجنب تسليمه. وقد أمضى سبع سنوات في سفارة الإكوادور في لندن لتجنب تسليمه إلى السويد حيث كان يواجه تهم اعتداء جنسي تم إسقاطها منذ ذلك الحين.

وأوقفته الشرطة البريطانية في نهاية المطاف في نيسان/أبريل 2019 وسجنته.

© 2022 AFP