بطولة إنكلترا: قائد مانشستر يونايتد ماغواير تلقى تهديدات بوجود قنبلة في منزله

أنتوني ديفلين ا ف ب

لندن (أ ف ب) – قامت الشرطة الخميس بتفتيش منزل المدافع هاري ماغواير بعد أن تلقى قائد مانشستر يونايتد الانكليزي تهديدًا بوجود قنبلة.

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وعانى ماغواير من موسم صعب مع الشياطين الحمر كان فيه عرضة للانتقادات بسبب أدائه المتذبذب وأخطائه المتكررة.

وفتّشت شرطة شيشر منزل ماغواير حيث يعيش مع خطيبته وطفليه من أجل ضمان سلامته، من دون معرفة هوية الشخص الذي قام بالتهديد.

وقال متحدث باسم ماغواير "في الساعات الاربع والعشرين الاخيرة، تلقى ماغواير تهديدًا خطيرًا لمنزل عائلته. لقد أبلغ الشرطة التي تنظر في المسألة الآن".

وتابع "سلامة عائلته ومحيطه هي الأولوية لهاري. سيواصل التحضير لمباراة نهاية الأسبوع كالمعتاد ولن نعطي أي تفاصيل أخرى في الوقت الراهن".

وتأتي هذه الحادثة لتزيد الطين بلّة لموسم ماغواير المأساوي، وهو كان ضمن تشكيلة الفريق الاساسية التي سقطت برباعية نظيفة ضد الغريم والمضيف ليفربول في الدوري الثلاثاء.

مهمته المقبلة ستكون أمام مضيفه أرسنال الاحد في مباراة مصيرية في الصراع على المقاعد المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأعلن يونايتد الذي يحتل المركز السادس في الدوري الخميس، تعاقده مع الهولندي إريك تن هاغ، مدرب أياكس أمستردام، للإشراف على الفريق اعتبارًا من الموسم المقبل خلفًا للألماني الموقت رالف رانغنيك.

© 2022 AFP