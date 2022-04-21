دورة شتوتغارت: جابر وبادوسا وجهًا لوجه في ربع النهائي

شتوتغارت (ألمانيا) (أ ف ب) – ضربت التونسية أنس جابر، المصنفة عاشرة عالميًا، والإسبانية باولا بادوسا الثالثة، موعدًا في الدور ربع النهائي لدورة شتوتغارت لكرة المضرب على الملاعب الترابية، بتخطيهما الخميس عقبة الروسية داريا كاساتكينا والكازاخستانية إيلينا ريباكينا تواليًا.

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وحققت جابر فوزها الثالث في خامس مواجهة مع كاساتكينا (26 عالميًا) بتفوقها عليها 6-3، 6-3 والثالث لبادوسا في رابع لقاء مع ريباكينا (19) بصعوبة 6-2، 4-6، 7-6 (7/4).

وكانت جابر، المصنفة سابعة في الدورة، عادت من تأخر بمجموعة الثلاثاء ضد التشيكية ماركيتا فوندروتشوفا قبل أن تحسم الامور لصالحها في أولى مشاركاتها في شتوتغارت.

ووصلت جابر (27 عامًا) قبل أسبوعين الى نهائي دورة تشارلستون وخسرته ضد السويسرية بليندا بنتشيتش، كان الخامس لها في مسيرتها الاحترافية، علمًا أن التونسية تبحث عن لقبها الثاني في مسيرتها بعد الذي توجت به في دورة برمنغهام الإنكليزية العام الفائت عندما أصبحت أول لاعبة عربية تحقق لقبًا في دورات رابطة المحترفات.

أما بادوسا، المصنفة ثانية في الدورة التي تقدم مستويات مميزة منذ الموسم الماضي ما سمح لها بالتقدم هذا العام الى المركز الثالث في التصنيف العالمي، هو الاعلى في مسيرتها، فتسعى للقبها الثاني هذا العام بعد تتويجها بدورة سيدني في بدايته.

وسبق لبادوسا وجابر أن تواجهتا ثلاث مرات وكان الفوز من نصيب الاسبانية في مناسبتين، آخرهما في نصف نهائي إنديان ويلز لدورات الألف العام الماضي قبل أن تمضي وتحقق اللقب.

© 2022 AFP