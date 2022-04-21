فيراري يمدد عقد سائقه الإسباني ساينس حتى نهاية 2024

باريس (أ ف ب) – أعلن فريق فيراري، متصدر ترتيب السائقين والصانعين هذا الموسم، الخميس عشية انطلاق منافسات سباق جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى، المرحلة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، تمديد عقد سائقه الإسباني كارلوس ساينس جونيور لعامين حتى نهاية عام 2024.

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وانضم ساينس، نجل كارلوس ساينس بطل العالم للراليات مرتين، إلى فيراري في أوائل عام 2021 بعد موسمين مع فريق ماكلارين البريطاني.

وقال ساينس (27عاماً) في بيان لفريق فيراري "لقد قلت دائمًا أنه لا يوجد فريق أفضل للفورمولا واحد للتسابق من أجله وبعد أكثر من عام معه، يمكنني أن أؤكد أن ارتداء بدلة السباق هذه وتمثيل هذا الفريق أمر فريد من نوعه ولا مثيل له".

وخاض ساينس منذ ظهوره لأول مرة في عام 2015 مع تورو روسو وبعد فترة قضاها أيضًا مع رينو (نهاية 2017-2018)، 143 سباقا في مسيرته الاحترافية حتى الآن، صعد خلالها إلى منصة التتويج ثماني مرات.

بعد حصوله على المركز السادس مرتين في البطولة مع ماكلارين، حقق أفضل نتيجة له في عام 2021 عندما احتل المركز الخامس في عامه الأول مع سكوديريا مخالفا التوقعات بتفوقه على زميله في الفريق شارل لوكلير من موناكو.

ولكن في بداية موسم 2022، فرض لوكلير افضليته في بطولة العالم التي يسيطر عليها فريق فيراري. ويتصدر ابن موناكو الترتيب العام للسائقين بعد ثلاث مراحل برصيد 71 نقطة متقدما على سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل صاحب 37 نقطة وساينس الثالث برصيد 33 نقطة.

وأضاف ساينس "لقد أثبتت سيارة إف-75 أنها متطورة ويمكنها أن تسمح لي بمواصلة أهدافي على الحلبة، بدءًا من الفوز بأول سباق لي في الفورمولا واحد"، معربا عن ارتياحه "بهذا الدليل الجديد على الثقة" مع فيراري بهذا العقد الجديد.

مع 20 جائزة كبرى متبقية في هذا الموسم القياسي، وبفضل السيارة التي تتفوق حاليًا على منافسيها ريد بول ومرسيدس في الأداء والموثوقية، فبإمكان ساينس الحصول على فرصته في التتويج بأحد السباقات.

اولي/م م/جأش

© 2022 AFP