8 أحكام بالاعدام بحق متهمين أدينو بالقتل والتفجير في العراق

صورة التقطت في 20 أبريل 2022 تظهر قبة ومئذنة مسجد مظهر الشاوي بالقرب من المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة العراقية بغداد خلال عاصفة ترابية

بغداد (أ ف ب) – أصدرت محكمتان عراقيتان الخميس ثمانية احكام بالإعدام بحق متهمين أقدم أربعة منهم على تفجير سيارة مفخخة في مدينة الرمادي على بعد 100 كلم غرب بغداد، فيما قتل أربعة آخرون ضابطا وسرقوا أمواله في مدينة الكوفة جنوب العاصمة.

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وأوضح مجلس القضاء الاعلى في بيان أن "محكمة جنايات الأنبار أصدرت احكاما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق أربعة إرهابيين عن جريمة تفجيرهم سيارة مفخخة في مدينة الرمادي".

وأضاف أن "الارهابيين الأربعة الذين عملوا مع عصابات داعش الارهابية أقدموا على تفجير سيارة مفخخة – مدخل الصناعة نوع كيا برايد والتي أدت إلى إصابات خطيرة لثلاثة منتسبين من القوات الأمنية وثلاثة مواطنين أثناء مرورهم مع حدوث أضرار مادية". ووقع الحادث في ايلول/سبتمبر 2020.

كما وأصدرت محكمة جنايات النجف في جنوب بغداد أحكاما بحق أربعة مجرمين بالاعدام شنقا حتى الموت عن جريمة قتل ضابط بعد استدراجه من محافظة ذي قار إلى محافظة النجف الأشرف.

وأوضح البيان أن "المجني عليه كان يروم شراء سيارة من الجناة، وبعد وصوله إلى قضاء الكوفة، قاموا باطلاق النار عليه وسرقة المبالغ النقدية التي يحملها مع مسدسه الشخصي". ووقع الحادث في نهاية كانون الثاني/يناير 2021.

يعود آخر حكم بالاعدام نفذته السلطات العراقية إلى منتصف كانون الاول/ديسمبر الماضي بحق ثلاثة مدانين بالارهاب.

منذ إعلان العراق "انتصاره" على تنظيم الدولة في العام 2017، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام في حق عناصر التنظيم.

ويحتل العراق المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم بعد الصين وإيران والسعودية بحسب منظمة العفو الدولية .

ويعاقب قانون صدر في 2005 بالإعدام أي شخص يدان بتهمة "الإرهاب"، وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة، حتى لو لم تتم إدانة المتهم بأي أفعال محددة.

© 2022 AFP