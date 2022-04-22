الرئيس البرازيلي الأسبق لولا يعبر عن دعمه لماكرون

باريس (أ ف ب) – دعا الرئيس البرازيلي الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الخميس إلى "هزيمة اليمين المتطرف" من خلال دعم الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون الذي قال إنه "أفضل من يُجسّد للقيم الديموقراطية والإنسانية".

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وشدد الزعيم اليساري في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي على تويتر على أنه "من الأساسي هزيمة اليمين المتطرف ورسالته (التي تحض على) الكراهية والأحكام المسبقة. هذا ما يرغب به كل الديمقراطيون ويأملون به (...) في جميع أنحاء العالم".

وفي الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، دعم الرئيس البرازيلي الأسبق (2003-2010) مرشح "فرنسا المتمرّدة" (اليسار الراديكالي) جان لوك ميلانشون.

غير أن لولا يعتبر حاليا أن ماكرون "هو أفضل من يجسد القيم الديموقراطية والإنسانية" في مواجهة منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن في انتخابات الأحد.

وكتب في تغريدة باللغة الفرنسية أن "مستقبل الديموقراطية على المحك في أوروبا والعالم".

وتابع أن تأثير الانتخابات في فرنسا "يتجاوز حدودها".

ويتصدر لولا استطلاعات الرأي ضد الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو في نوايا التصويت للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في تشرين الأول/اكتوبر المقبل في البرازيل.

© 2022 AFP