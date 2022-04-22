جائزة إيميليا رومانيا الكبرى: ثنائي فيراري الاسرع في التجارب الحرة

ميغيل ميدينا ا ف ب

سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو خلال التجارب الحرة في جائزة إيميليا رومانيا الكبرى في الفورمولا واحد في أجواء ماطرة في 22 نيسان/ابريل 2022

ايمولا (إيطاليا) (أ ف ب) – تصدّر شارل لوكلير من موناكو، متصدر بطولة العالم للفورمولا واحد، التجارب الحرة لجائزة إيميليا رومانيا الكبرى الجمعة، متقدمًا على على زميله في فيراري الاسباني كارلوس ساينس في أجواء ماطرة قبل التجارب الكلاسيكية المقررة لاحقًا.

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على حلبة إيمولا، أسعد لوكلير حشود المشجعين الإيطاليين الذين كانوا يحتمون من رذاذ المطر المستمر مع سيطرة ثنائي فيراري الذي تقدم بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول.

وحقق لوكلير زمن 1:29.402 دقيقة متقدمًا بـ0.877 ثانية عن ساينس و1.465 عن فيرستابن، في دليل واضح على تفوقه في الظروف الصعبة.

حل الدنماركي كيفن ماغنوسن سائق هاس رابعًا، أمام زميله الالماني ميك شوماخر، فيما اكتفى المكسيكي سيرخيو بيريس سائق ريد بول بالمركز السادس.

واستمرت معاناة البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بعد أن اكتفى بطل العالم سبع مرات بالمركز الثامن عشر، مشتكيًا من فقدان التماسك على الاطارات المتوسطة، فيما حل زميله ومواطنه جورج راسل عاشرًا.

وتقام التصفيات في وقت لاحق اليوم.

وتشهد الجولة يوم السبت عودة سباق السبرينت الذي دُشّن الموسم الماضي.

وفي ظل وجود السبرينت، يتم تقديم التجارب الكلاسيكية (ضد الساعة) من السبت إلى الجمعة. تحدد نتيجتها مراكز الانطلاق في سباق السرعة السبت ومن ثم تحدد نتيجة هذا السباق على مسافة 100 كلم ومدة 30 دقيقة الانطلاق في سباق الأحد.

في ما يأتي نتائج الجولة الأولى ضمن التجارب الحرة:

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:29.402 (24 عدد اللفات)

كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:30.279 (25)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:30.867 (21)

كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:32.439 (23)

ميك شوماخر (ألمانيا/هاس) 1:32.988 (23)

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:33.012 (17)

فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:33.160 (13)

سيباستيان فيتل (ألمانيا/أستون مارتن) 1:33.365 (22)

يوكي تسونودا (اليابان/ألفاتاوري) 1:33.611 (18)

جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:34.262 (21)

فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو) 1:34.615 (19)

بيار غاسلي (فرنسا/ألفاتاوري) 1:35.104 (19)

استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:35.420 (14)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:35.502 (12)

دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:35.625 (15)

لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:36.033 (23)

ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:36.461 (17)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:36.464 (17)

دجو غوانيو (الصين/ألفا روميو) 1:37.450 (22)

نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس) 1:39.698 (15)

./بدس

© 2022 AFP