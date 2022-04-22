دورة برشلونة: ألكاراس يطيح بتسيتسيباس من ربع النهائي ويضمن المركز العاشر في التصنيف العالمي

الاسباني كارلوس ألكاراس يحتفل بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في ربع نهائي دورة برشلونة الاسبانية في 22 نيسان/أبريل 2022.

برشلونة (أ ف ب) – أطاح الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف خامسا باليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الأول من الدور ربع النهائي لدورة برشلونة الإسبانية الدولية في كرة المضرب عندما تغلب عليه 6-4 و5-7 و6-2 الجمعة، وضمن بالتالي الارتقاء الى المركز العاشر عالميا في تصنيف المحترفين الإثنين المقبل.

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وخاض اللاعبان مباراتين اليوم، الأولى من الدور الثالث كانتا مقررتين الخميس وتأجلتا بسبب المطر على غرار ست مباريات أخرى كان طرفها النروجي كاسبر رود الثاني والكندي فيليكس أوجيه-الياسيم الثالث والبريطاني كامرون نوري الرابع، وجميعهم لم تكن كالهم افضل من تسيتسيباس إذ ودعوا المنافسات من ربع النهائي.

وقبل مواجهتهما في ربع النهائي، تخطى تسيتسيباس المنتشي باحتفاظه بلقبه بطلا لدورة مونتي كارلو الاسبوع الماضي، عقبة البلغاري غريغور ديميتروف الرابع عشر 6-1 و6-4، فيما تغلب ألكاراس على مواطنه خاومي مونار 6-3 و6-3.

وكان الواعد ألكاراس (18 عاما) الذي حقق فوزه الـ21 هذا الموسم، في طريقه إلى الفوز على تسيتسيباس بمجموعتين نظيفتين عندما تقدم 4-1 في المجموعة الثانية، لكن اليوناني نجح في قلب الطاولة وكسبها 7-5 فارضا مجموعة حاسمة كانت الكلمة الاخيرة فيها وبسهولة للإسباني.

وهو الفوز الثالث لألكاراس على تسيتسيباس في ثلاث مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

وسيصبح ألكاراس الإثنين أول لاعب واعد يدخل نادي العشرة الأوائل في التصنيف العالمي منذ البريطاني أندي موراي عام 2007، واصغرهم منذ مواطنه رافايل نادال عام 2005.

وضرب ألكاراس الساعي الى لقبه الثالث هذا العام بعد ريو دي جانيرو وميامي الاميركية لماسترز الالف نقطة، موعدا في نصف النهائي مع الأسترالي أليكس دي مينور العاشر والذي أقصى البريطاني نوري الرابع بالفوز عليه 6-3 و5-7 و6-1.

وحجز دي مينور بطاقته الى ربع النهائي الجمعة بفوزه على الجنوب إفريقي لويد هاريس 6-صفر ثم بالانسحاب، والأمر ذاته بالنسبة الى نوري الفائز على المجري مارتوس فوتشوفيتشس 7-5 و6-7 (9-11) و6-4 في ثلاث ساعات ونصف الساعة.

وتجمع مباراة نصف النهائي الثانية بين الأرجنتيني دييغو شفارتسمان السادس والإسباني بابلو كارينيو بوستا الثامن بتغلبها على أوجيه-ألياسيم 3-6 و6-2 و6-3 ورود 4-6 و7-6 (10-8) و6-3 على التوالي.

وخاض الرباعي شفارتسمان وكارينيو بوستا ورود وأوجيه-ألياسيم الدور الثالث أيضا اليوم فتغلب الأول على الإيطالي لورنتسو موسيتي 6-4 و7-5، والثاني على الإيطالي الآخر لورنتسو سونيغو الحادي عشر 6-2 و5-7 و6-2، والثالث على الفنلندي إميل روسوفيوري 6-2 و6-2، والرابع على الأميركي فرانسيس تيافوي الثالث عشر 7-5 و6-4.

© 2022 AFP