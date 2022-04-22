دوري "أن بي ايه": غريزليز يقلب الطاولة على تيمبروولفز وغولدن ستايت على مشارف التأهل

دافيد بردينغ غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لاعب ممفيس غريزليز براندون كلارك يحتفل بثلاثيته في سلة مينيسوتا تيمبروولفز في المباراة الثالثة بين الفريقين في مينيابوليس في 21 نيسان/أبريل 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – قلب ممفيس غريزليز تأخره بفارق 26 نقطة أمام مضيفه مينيسوتا تيمبروولفز إلى فوز 104-95 الخميس، ليتقدم 2-1 في الدور الاول للأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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تخلف غريزليز 26 نقطة في الربع الثاني و25 قبل 3:10 دقائق من نهاية الثالث، إلا أنه عاد إلى أجواء اللقاء في مينيابوليس ليصعق منافسه بتسجيله 37 نقطة مقابل 12 في الربع الأخير، ويعادل رابع أكبر عودة في تاريخ الـ "بلاي أوف".

سجل ديزموند باين 26 نقطة وأضاف براندون كلارك 20، منها 12 في الربع الرابع، من على مقاعد البدلاء.

ورغم انه لم ينجح سوى في خمس تسديدات من أصل 18 من داخل القوس، إلا أن جان مورانت أنهى اللقاء مع "تريبل-دابل" بتسجيله 16 نقطة إلى 10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

قال باين "بقي الجميع ضمن أجواء اللقاء، وصمدوا طوال المباراة"، مضيفاً "سواء كنا في الأعلى أو الأسفل، كان ذلك كافياً لإنجاز ما تحقق".

وتابع "هو انتصار عاطفي، يأتي من كونه محبطاً" محذراً في الوقت ذاته من ضرورة بذل المزيد من الجهود في سلسلة من سبع مباريات في المنطقة الغربية.

عند الفريق الخاسر، تألق دانجيلو راسل بتسجيله 22 نقطة، إلا انه فشل في تسديداته الثلاث من المسافة القريبة في الربع الأخير، في حين قيدت الأخطاء التي ارتكبها زميله كارل-أنتوني تاونز والدفاع الصلب من غريزليز مجهوده في الملعب ليكتفي بـ 8 نقاط فقط.

في دنفر، بات غولدن ستايت ووريرز على مشارف التأهل إلى الدور الثاني بفوزه الثالث توالياً على مضيفه دنفر ناغتس 118-113.

سجل ستيفن كوري وجوردان بول 27 نقطة لكل منهما واضاف كلاي تومسون 26 لووريرز، فيما نجح درايموند غرين (6 نقاط و10 تمريرات حاسمة) في سرقة الكرة قبل 34:7 ثانية من النهاية، ليختم غولدن ستايت اللقاء على وقع تسجيله 9 نقاط مقابل 2 لمضيفه.

وتألق في صفوف الخاسر أفضل لاعب في الموسم العادي الموسم الماضي الصربي نيكولا يوكيتش مع 37 نقطة و18 متابعة.

ويلتقي الفريقان في دنفر الأحد في المواجهة الرابعة بينهما.

في سولت لايك سيتي، فاز دالاس مافريكس على مضيفه يوتا جاز 126-118 ليتقدم 2-1.

تألق في صفوف الفائز جالن برونسون مع 31 نقطة، وأضاف سبنسر دينويدي 20، منها 10 في الربع الأخير، وماكسي كليبر 17، فيما غاب مجدداً نجمه العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش المصاب بتمدد في ربلة الساق.

وبرز دونوفان ميتشل في صفوف يوتا بتسجيله 32 نقطة، منها 28 في الشوط الثاني، ليسمح لفريقه بتقليص الفارق إلى نقطة مع ثلاثية مايك كونلي قبل 6:24 دقائق من النهاية، إلا انه لم ينجح في أخذ الأفضلية.

بب/د ح

© 2022 AFP