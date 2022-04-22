دوري "إن بي أيه": تشارلوت يقيل مدربه عقل الفشل في بلوغ البلاي أوف

مدرب تشارلوت هورنتس جيمس بوريغو خلال المباراة ضد اورلاندو ماجيك في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في السابع من نيسان/أبريل 2022.

واشنطن (أ ف ب) – أقال تشارلوت هورنتس مدربه جيمس بوريغو عقب أسبوع على فشله في بلوغ الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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كان بوريغو يشرف على تدريب هورنتس لمدة أربعة مواسم، ثلاثة منها جاءت بعد أن دخل النادي مرحلة إعادة البناء بعد رحيل كيمبا ووكر في صفقة انتقال حر في عام 2019.

ومنذ ذلك الحين، أشرف بوريغو على تطوير المواهب الشابة، بينها أفضل لاعب واعد العام الماضي لاميلو بال. تحت قيادته، تحسن هورنتس بنسبة 10 انتصارات في كل من المواسم الثلاثة الماضية، حيث حقق 23 فوزا و42 خسارة في 2019-2020، و33-39 في 2020-2021 و43-39 هذا الموسم.

أنسى الموسم الحالي في المركز العاشر في المنطقة الشرقية، لكنه خرج على يد أتلانتا هوكس في المواجهة الحاسمة "بلاي إن".

وبفشل تشارلوت هورنتس في بلوغ البلاي أوف للمرة الأولى منذ موسم 2015-2016، قال رئيس عمليات كرة السلة والمدير العام ميتش كوبتشاك الجمعة إن الفريق قرر إجراء تغيير.

وقال كوبتشاك "أود أن أشكر جيمس بوريغو على عمله الجاد والتزامه خلال المواسم الأربعة الماضية".

واضاف "إلى جانب عمله كمدرب، فهو شخص رائع. أتمنى له ولأسرته التوفيق في المستقبل".

وتابع "هذه القرارات صعبة دائمًا. بعد قولي هذا، لدينا مجموعة من اللاعبين الموهوبين والشباب الذين يجعلونني متحمسًا جدًا لمستقبل هورنتس. سنبدأ البحث عن مدربنا الجديد على الفور".

© 2022 AFP