33 قتيلًا على الأقل في تفجير استهدف مسجدًا في شمال أفغانستان (متحدث باسم طالبان)

ا ف ب

مقاتلون من حركة طالبان وأفراد طاقم طبي يقفون أمام بوابة مستشفى بانتظار وصول ضحايا تفجير وقع في منطقة إمام صاحب في ولاية قندوز في شمال أفغانستان في 22 نيسان/أبريل 2022

كابول (أ ف ب) – قُتل 33 شخصًا على الأقلّ جراء تفجير استهدف مسجدًا أثناء صلاة الجمعة في شمال أفغانستان، وفق ما أفاد متحدث باسم حركة طالبان.

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وكتب المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد في تغريدة أن "التفجير وقع في مسجد في منطقة إمام صاحب في (ولاية) قندوز مسفرًا عن مقتل 33 مدنيًا بينهم أطفال".

أضاف "نستنكر هذه الجريمة ... ونعبر عن أعمق تعازينا للمفجوعين".

وأظهرت صور نشرت على منصات التواصل الاجتماعي ولم يتسن التأكد من صحتها بعد، ثقوبا في جدران مسجد مولوي سكندر الذي يتردد عليه الصوفيون، شمال مدينة قندوز.

وتكن جماعات جهادية مثل تنظيم الدولة الإسلامية بالكراهية للصوفيين وتتهمهم بالهرطقة.

ويأتي التفجير بعد يوم على إعلان التنظيم المتطرف مسؤوليته عن تفجير استهدف مسجدا للشيعة في مدينة مزار الشريف بشمال افغانستان، أدى إلى مقتل 12 شخصا على الأقل وجرح 58 آخرين.

كما تبنى التنظيم هجومًا آخر في قندوز الخميس، أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وجرح 18 آخرين.

© 2022 AFP