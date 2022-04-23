بطولة ألمانيا: أونيون برلين يفرمل لايبزيغ ويعيد ليفركوزن الى المركز الثالث

لاعبو أونيون برلين يحتلفون بهدف الفوز في مرمى لايبزيغ (2-1) في الدوري الالماني في 23 نيسان/أبريل 2022.

برلين (أ ف ب) – ثأر أونيون برلين لخروجه من نصف نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم على يد لايبزيغ عندما قلب عليه الطاولة بالفوز عليه 2-1 السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري، منهيا سلسلته من 15 مباراة دون خسارة.

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وأسدى أونيون برلين خدمة إلى باير ليفركوزن الذي استعاد المركز الثالث من لايبزيغ بفوزه الثمين على مضيفه غرويتر فورث 4-1.

وكان لايبزيغ في طريقه الى تحقيق فوزه الرابع تواليا في الدوري والثاني عشر في آخر 16 مباراة ضمن مختلف المسابقات، عندما تقدم بهدف مهاجمه الدولي الدنماركي يوسف بولسن في الدقيقة 46، لكن أونيون برلين سجل هدفين عبر زفن ميتشل (86) وكيفن بيهرنز (89).

وهي المباراة الثانية بين الفريقين في مدى ثلاثة ايام بعدما التقيا الاربعاء في نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية عندما فاز لايبزيغ 2-1 وبلغ المباراة النهائية الثالثة في تاريخه.

وتوقفت سلسلة لايبزيغ المنتشي بتأهله الى نصف نهائي مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" على حساب أتالانتا الإيطالي والى نهائي الكاس المحلية حيث سيلاقي فرايبورغ في 21 أيار/مايو المقبل، دون خسارة عند 15 مباراة في مختلف المسابقات (11 انتصارا مقابل 4 تعادلات)، وتحديداً منذ خسارته أمام بايرن ميونيخ 2-3 في المرحلة الحادية والعشرين في الخامس من شباط/فبراير الماضي.

وهي الخسارة الثانية للايبزيغ في العام 2022 فتجمد رصيده عند 54 نقطة وتراجع الى المركز الرابع الاخير المؤهل الى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، بفارق نقطة واحدة خلف باير ليفركوزن الفائز 4-1 على غرويتر فورث أول الهابطين الى الدرجة الثانية.

وحول باير ليفركوزن تخلفه بهدف للهولندي ييتر فيليمس (5) إلى فوز بثلاثية تناوب على تسجيلها الدولي التشيكي باتريك شيك (8) معززا موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين برصيد 21 هدفا خلف مهاجم بايرن ميونيخ الدولي البولندي روبرت لياندوفسكي المتصدر، والايراني سردار أزمون (18) والبرازيلي باولينيو (58) والأرجنتيني إيزيكيال بالاسيوس (84).

واستعاد باير ليفركوزن نغمة الانتصارات بعد تعادل مع بوخوم وخسارة امام لايبزيغ كلفته التراجع الى المركز الرابع، لكنه استفاد من تعثر الاخير واستعاد مركزه الثالث برصيد 55 نقطة، فوسع الفارق الى ثلاث نقاط بينه وبين فرايبورغ الخامس، مستفيدا من تعثر الاخير على ارضه امام بوروسيا مونشنغلادباخ 3-3.

وضرب الضيوف بقوة في بداية الشوط الاول وتقدموا بهدفين للدولي الجزائري رامي بنسبعيني (3) والسويسري بريل إيمبولو (13)، لكن اصحاب الأرض ردوا بهدفين في الشوط الثاني للإيطالي فينتشنسو غريفو (49 من ركلة جزاء) وكريستيان غونتر (61).

ومنح المدافع النمسوي فيليب لينهارت التقدم لفرايبورغ في الدقيقة 80، لكن لارس شتيندل أدرك التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وتغلب كولن على أرمينيا بيليفيلد بثلاثة اهداف لمارك أوث (3) والفرنسي أنتوني موديست (43) ويان ثيلمان (86) مقابل هدف لتيمو هوبرز (33 خطأ في مرمى فريقه).

وتعادل أينتراخت فرانكفورت مع هوفنهايم بهدفين للفرنسي أوبيت ايفان نديكا (32) والياباني دايتشي كامادا (66) مقابل هدفين لنديكا (12 خطأ في مرمى فريقه) ومواطنه جورجينيو روتيه (78).

ويلعب لاحقا بايرن ميونيخ مع بوروسيا دورتموند.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءي بوخوم مع أوغسبورغ، وهرتا برلين مع شتوتغارت.

© 2022 AFP