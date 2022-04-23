تعليق الحكم باعدام حارس غابات في إيران

جو كلامار ا ف ب

طهران (أ ف ب) – علّق القضاء الإيراني حكم الاعدام الصادر بحقّ حارس غابات لإدانته بقتل شخص اشتبه بأنه صياد مخالف قبل عامين، وفق ما نقل إعلام محلي السبت عن مسؤول في إدارة حماية البيئة.

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وقال العقيد جمشيد محبت خاني إنه "تمت الموافقة من قبل المحكمة العليا على طلب إعادة محاكمة برومند نجفي"، وفق ما نقلت عنه صحيفة "همشهري" الصادرة عن بلدية طهران.

وتعود الحادثة الى الرابع من آب/أغسطس 2020 في كرمنشاه (غرب). وبحسب السلطة القضائية، دين نجفي "لأنه لم يحترم القواعد النافذة، وأطلق النار على شخص لم يكن يشكّل له تهديدا، وفي منطقة سكنية لا في منطقة محمية" حيث يمنع الصيد.

وتفيد وسائل الإعلام الإيرانية عن مقتل العديد من حراس الغابات في الأعوام الماضية على يد صيادين مخالفين.

ووفق أرقام منظمة العفو الدولية، تحتل إيران المركز الثاني عالميا خلف الصين في عدد أحكام الاعدام المنفّذة، والتي بلغت 246 في 2020.

© 2022 AFP