جائزة إيميليا رومانيا: فيرستابن يتفوق على لوكلير في الـ"سبرينت" لينطلق الأحد من المركز الأول

إيمولا (إيطاليا) (أ ف ب) – خطف بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن الفوز في سباق السرعة (سبرينت) لجائزة إميليا رومانيا الكبرى، المرحلة الرابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، في اللفة قبل الأخيرة السبت على حلبة إنزو ودينو فيراري في إيمولا، لينطلق في سباق الأحد من المركز الأول.

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وبدا أن سائق ريد بول سيكتفي بالمركز الثاني بعدما تنازل عن الصدارة عند انطلاق السباق المكون من 21 لفة لصالح سائق فيراري إبن إمارة موناكو شارل لوكلير، متصدر الترتيب العام، لكنه عاد بقوة في اللفات الأخيرة حتى تمكن من وضع سيارته أمام منافسه قبل لفة على النهاية، وبالتالي ضمن الانطلاق من المركز الأول في سباق الأحد.

ويتنافس السائقون في سباق الـ"سبرينت" الذي يُقام للمرة الاولى هذا الموسم بعدما دشن الموسم الماضي، على مسافة تقارب 100 كلم على الحلبة خلال نحو 30 دقيقة لتحديد صاحب أفضل توقيت، وبالتالي المنطلق من المركز الاول يوم الاحد.

وسيقام هذا السباق في مناسبتين أخريين هذا الموسم في جائزتي النمسا وساو باولو البرازيلية المقررتين في 10 تموز/يوليو و13 تشرين الثاني/نوفمبر المقبلين.

وباحرازه المركز الأول، أضاف فيرستابن ثماني نقاط الى النقاط الـ25 التي نالها من فوزه بالجولة الثانية التي أقيمت في السعودية، فيما خرج خالي الوفاض من الجولتين الأولى والثالثة في البحرين وأستراليا نتيجة انسحابه.

وفي المقابل، أضاف لوكلير سبع نقاط عزز بها رصيده في الصدارة والبالغ 71 نقطة بعد فوزه بسباقين وحلوله ثانياً في الآخر خلف فيرستابن.

واستناداً الى التعديل الذي أدخل هذا الموسم على توزيع النقاط في سباق الـ"سبرينت"، ينال أصحاب المركز الثمانية الأوائل النقاط من 8 للأول وصولاً الى نقطة للثامن.

وقد جاء زميل فيرستابن في ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس ثالثاً أمام سائق فيراري الثاني الإسباني كارلوس ساينس، فيما أنهى بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون سباق السرعة في المركز الرابع عشر بعدما انطلق من المركز الثالث عشر في ظل استمرار معاناة مرسيدس، في وقت جاء زميله ومواطنه جورج راسل في المركز الحادي عشر، أي من حيث انطلق.

© 2022 AFP