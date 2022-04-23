دورة برشلونة: تأجيل مباراتي نصف النهائي إلى الأحد بسبب المطر

جوسيب لاغو اف ب

الجماهير في مدرجات ملاعب برشلونة تحت المطر الذي تسبب في تأجيل مباراتي نصف النهائي للدورة الكاتالونية في 23 نيسان/أبريل 2022.

مدريد (أ ف ب) – اضطر منظمو دورة برشلونة الإسبانية الدولية في كرة المضرب السبت إلى تأجيل مباراتي الدور نصف النهائي إلى الأحد بسبب المطر.

إعلان اقرأ المزيد

وكان مقررا ان يلعب اليوم الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف خامسا مع الأسترالي أليكس دي مينور العاشر، والارجنتيني دييغو شفارتسمان السادس مع الإسباني الآخر بابلو كارينيو بوستا الثامن.

وستقام المباراتان صباح الأحد على أن تقام المباراة النهائية مساء.

وبعد توقفات متكررة بسبب المطر، أعلن المنظمون تأجيل المباراتين والنتيجة متعادلة 2-2 فيهما معا.

وقال مدير البطولة دافيد فيرر "نظرا لحالة الأمطار فقد تقرر الإلغاء لأن الظروف لم تكن جيدة بما فيه الكفاية ولم تكن الملاعب في وضع يسمح بإعادة تجهيزها لمواصلة اللعب".

ويخوض الكاراس نصف النهائي الرابع له هذا الموسم بعد أن أطاح باليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف أول الجمعة، بينما احتاج دي مينور إلى ثلاث مجموعات للفوز على البريطاني كاميرون نوري الرابع.

في نصف النهائي الثاني، حجز كارينيو بوستا بطاقته على حساب النروجي كاسبر رود الثاني، وشفارتسمان على حساب الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الثالث.

وكان المطر تسبب في تأجيل ثماني مباريات من الدور الثالث الخميس حيث اجريت الجمعة واضطر ثمانية لاعبين الى خوض مباراتين، بينهم رباعي دور الاربعة.

© 2022 AFP