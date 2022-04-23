دورة شتوتغارت: سابالينكا الى النهائي مجدداً

شتوتغارت (ألمانيا) (أ ف ب) – أنهت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثالثة مشوار الإسبانية باولا بادوسا الثانية وبلغت النهائي الأول لها في 2022، وذلك بالفوز عليها 7-6 (7-5) و6-4 السبت في نصف نهائي دورة شتوتغارت لكرة المضرب.

إعلان اقرأ المزيد

وبعد مباراتها الماراتونية في ربع النهائي ضد التونسية أنس جابر التي خسرت في النهاية 6-7 (9-11) و6-1 و3-6، انحنت بادوسا، المصنفة ثالثة عالمياً، أمام سابالينكا لينتهي مسعاها لإحراز لقب ثانٍ هذا الموسم بعد أن توجت بطلة لدورة سيدني في بدايته.

واحتاجت سابالينكا الى ساعة و40 دقيقة لكي تحسم مواجهتها مع بادوسا وتبلغ النهائي للعام الثاني توالياً، على أمل أن تكون أكثر توفيقاً هذه المرة من أجل الفوز بلقبها الحادي عشر، بعدما خسرت في نهائي 2021 أمام الأسترالية المعتزلة آشلي بارتي.

وتلتقي سابالينكا في النهائي السادس عشر في مسيرتها الفائزة من مواجهة البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى والروسية ليودميلا سامسونوفا.

© 2022 AFP