دوري "أن بي ايه": أتلانتا يستفيق وباكس وصنز يستعيدان المبادرة

كيفن كوكس غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – حقق أتلانتا هوكس انتصاره الأول على ضيفه ميامي هيت بفارق نقطة 111-110 الجمعة في الدور الاول للأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، فيما استعاد حامل اللقب ميلووكي باكس وفينيكس صنز المبادرة بفوزهما توالياً على شيكاغو بولز ونيو أورليانز بيليكانز.

إعلان اقرأ المزيد

في المباراة الأولى وعلى ملعب "ستايت فارم أرينا"، حسم أتلانتا فوزه الأول في هذه السلسلة بفضل سلة قاتلة قبل 4 ثوانٍ من النهاية من نجمه تراي يونغ ليقلص الفارق بينه وبين ميامي إلى 1-2.

قال يونغ الذي أنهى اللقاء مع 24 نقطة و8 تمريرات حاسمة و4 متابعات "أردت فقط الذهاب إلى السلة".

وأضاف "كنت أعلم أنه لم يتبقَ سوى 10 ثوانٍ، لم أكن أرغب في التسديد من المسافة البعيدة. لذلك حاولت الوصول إلى السلة للحصول على خطأ أو تقديم تمريرة".

وبات هوكس يتأخر 1-2 أمام هيت قبل المباراة الرابعة على أرضه الاحد.

على ملعب "يونايتد سنتر" في شيكاغو، تمكن حامل اللقب باكس من تجاوز غياب كريس ميدليتون الذي لن يعود إلى الملاعب قبل نهاية الدور الأول من "بلاي أوف" على أقل تقدير، ليستعيد الأفضلية في السلسلة 2-1 بفوزه الكبير على بولز 111-81.

وبخلاف العادة، كان الأبرز لاعب الاحتياط غرايسون آلن في صفوف الفائز مع 22 نقطة و6 متابعات، فيما سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 18 نقطة وأضاف إليها 7 متابعات و9 تمريرات حاسمة.

وبعدما قدّم أداء كبيراً في المباراة الثانية بتسجيله 41 نقطة ليعادل الكفة 1-1، اكتفى ديمار ديروزان نجم بولز في الثالثة بـ 11 نقطة فقط.

وعلى ملعب "سموثي كينغ سنتر" في نيو اورليانز، اعتمد فينيكس صنز وصيف البطل العام الماضي على كل من كريس بول ودياندري أيتون الذي سجل 28 نقطة لكل منهما، فيما مرر الأول 14 كرة حاسمة والتقط الثاني 17 متابعة، في غياب ديفن بوكر المصاب، ليفوز على مضيفه بيليكانز بفارق 3 نقاط 114-111 ويستعيد الأفضلية في السلسلة 2-1.

قال بول "كنا نعلم أننا سنلعب بدون أفضل لاعب لدينا مع غياب +بوك+ لذا كان علينا جميعاً أن نكون على مستوى ذلك"، مضيفاً "أنا سعيد لأننا فزنا".

© 2022 AFP