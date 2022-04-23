دوري "إن بي أيه": رابتورز يفرمل سيكسرز

نجم تورونتو رابتورز الكاميروني باسكال سياكام يحاول تسجيل سلة في المباراة ضد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في المباراة الرابعة ضمن بلاي اوف دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 23 نيسان/أبريل 2022.

لوس انجليس (أ ف ب) – فرمل تورونتو رابتورز البداية القوية لضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في الدور الأول من الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، عندما تغلب عليه 110-102 في المباراة الرابعة بينهما السبت.

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وهو الفوز الأول لرابتورز على سيكسرز في سلسلتهما، فقلص الفارق إلى 1-3 وأبقى على آماله في المنافسة على بطاقة الدور الثاني في المنطقة الشرقية، أقله حتى المباراة الخامسة المقررة على أرض سيكسرز الإثنين حيث يملك الاخير فرصة حسم تأهله في حال فوزه.

يذكر انه لم يسبق لأي فريق أن قلب خسارته صفر-3 إلى تأهل في البلاي أوف في تاريخ الدوري.

ويدين رابتورز، بطل 2019، بفوزه إلى نجمه الكاميروني باسكال سياكام الذي سجل 34 نقطة وهو رقم قياسي شخصي له في الأدوار الإقصائية، مع ثماني متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

واضاف غاري ترينت جونيور 24 نقطة لرابتورز الذي خسر جهود نجميه فريد فانفليت لتعرضه لإصابة في الورك الأيسر في الربع الثاني، وسكوتي بارنز الذي اختير للتو أفضل لاعب واعد في الموسم بسبب إصابة، علما بأنه عاد الى اللعب السبت بعد غيابه عن الملاعب منذ اصابته في الكاحل في المباراة الاولى.

في المقابل، عانى إلى حد ما نجم سيكسرز الكاميروني الآخر جويل إمبيد الذي لعب على الرغم من إصابة في إبهامه الأيمن. سجل ثماني نقاط فقط في الشوط الاول قبل أن ينهي المباراة برصيد 21 نقطة وثماني متابعات.

ووصف مدربه دوك ريفرز إصابته بأنها "مقلقة" لكنه قال إن الأمر لا يمكن أن يزداد سوءًا أثناء اللعب.

وأوضحت قناة "إي أس بي إن" أن الفحوصات الأولية أظهرت وجود تمزق في رباط للأصبع، ولكن ستكون هناك حاجة إلى التصوير بالرنين المغناطيسي لتحديد مدى الإصابة.

وكان جيمس هاردن افضل مسجل في صفوف سيكسرز برصيد 22 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة.

© 2022 AFP