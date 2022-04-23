شخص يضرم في نفسه النار امام المحكمة العليا في الولايات المتحدة

درو أنغرر غيتي/غيتي بواسطة ا ف ب

مقر المحكمة العليا الأميركية في واشنطن في 18 كانون الثاني/يناير 2022

واشنطن (أ ف ب) – اضرم شخص النار في نفسه الجمعة امام المحكمة العليا الاميركية مما أدى الى اجلائه بمروحية، وفق ما اكدت متحدثة باسم المحكمة العليا لوكالة فرانس برس.

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قالت الناطقة باسم أعلى هيئة قضائية في البلاد في بيان "حوالي الساعة 18,30 بالتوقيت المحلي، توجه شخص إلى الساحة أمام مبنى المحكمة العليا وأضرم النار في نفسه".

واضاف المصدر أن "مروحية طبية هبطت في الساحة وتم نقل الشخص إلى مستشفى محلي".

لم يصب أي شخص بجروح وتعذر الوصول إلى المنطقة الجمعة بسبب اجراءات التحقيق. واكدت المحكمة العليا أن الحادث لم يعتبر تهديدا للسلامة العامة.

واوضحت قناة فوكس التلفزيونية أنه رجل لكن لم تُكشف أي تفاصيل عن وضعه الصحي أو هويته أو دوافعه مساء الجمعة.

تأتي هذه المأساة بعد يومين من إخلاء مبنى الكابيتول بعد إنذار خاطىء.

في الواقع، صدر التحذير عند إنزال مظليين من الجيش الأميركي من طائرة للمشاركة في عرض يسبق مباراة في ملعب البيسبول الذي يبعد كيلومترين عن مقر الكونغرس.

© 2022 AFP