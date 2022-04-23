8 قتلى و16 جريحا في اشتباكات بدارفور

أشرف شاذلي ا ف ب/ارشيف

أطفال سودانيون يتجمعون حول بعضهم البعض في أعقاب أعمال عنف في قرية الطويل سعدون على بعد 85 كلم جنوب نيالا عاصمة جنوب دارفور، في 2 شباط/فبراير 2021

الخرطوم (أ ف ب) – قتل ثمانية أشخاص وأصيب 16 في اشتباكات قبيلة في اقليم دارفور بغرب السودان، بحسب ما أفادت مجموعة مساعدة إنسانية السبت.

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اندلعت الاشتباكات الجمعة في منطقة كرينك، على بعد حوالى 80 كيلومترا من مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، عندما هاجم مسلحون من قبيلة الرزيقات العربية مزارعين من قبيلة المساليت غير العربية ردا على مقتل اثنين من رجال الرزيقات، بحسب ما افاد شيوخ قبائل في المنطقة.

وقال آدم رجال الناطق باسم التنسيقية العامة للاجئين والنازحين في دارفور، وهي جمعية أهلية مستقلة، أن الاشتباكات "خلفت ثمانية قتلى و16 جريحا".

وأضاف أن عشرات المنازل أحرقت ونزح عدد كبير من العائلات.

وقال شيوخ من قبيلة الرزيقات إن الاشتباكات وقعت عقب مقتل اثنين من افراد قبيلتهم الخميس برصاص رجل اختبأ لدى قبيلة المساليت.

واتهمت التنسيقية ميليشيا الجنجويد العربية بتدبير الهجوم على قبيلة المساليت.

ونشأت ميليشيا الجنجويد في دارفور في مطلع الالفية الثانية واشتهرت بقمعها تمرد القبائل غير العربية في دارفور الذي اندلع احتجاجا على تهميش الاقليم اقتصاديا.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب إبادة في دارفور إلى الرئيس السابق عمر البشير الذي أطاحته انتفاضة شعبية في نيسان/أبريل 2019.

وأدى النزاع الذي اندلع في دارفور في العام 2003 الى مقتل قرابة 300 الف شخص ونزوح 2,5 مليون من قراهم، وفقا للامم المتحدة.

وقتل أكثر من 250 شخصا في دارفور منذ انقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة في 25 تشرين الأول/أكتوبر وما تسبب به من فراغ أمني، وخصوصا بعد إنهاء مهمة قوة حفظ السلام الأممية في الإقليم اثر توقيع اتفاق سلام بين الفصائل المسلحة والحكومة المركزية في العام 2020.

© 2022 AFP