إسرائيل تعتقل 12 فلسطينيا في أنحاء الضفة

جلاء مرعي اف ب

وحدة من قوات حرس الحدود الاسرائيلي في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة في 22 نيسان/ابريل 2022

القدس (أ ف ب) – أعلنت إسرائيل الأحد أنها اعتقلت خلال عطلة نهاية الأسبوع 12 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة للاشتباه بصلتهم بسلسلة هجمات دامية نفذت داخل الدولة العبرية.

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وأفاد الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي "شاباك" في بيان أنهما نفذا "أنشطة مشتركة لمكافحة الإرهاب" في مواقع عدة في الضفة الغربية ومن بينها في مدينتي الخليل وجنين المضطربتان.

وقال البيان إن "القوات اعتقلت نهاية الأسبوع 12 شخصا يشتبه بضلوعهم في أنشطة إرهابية".

ومن بين المعتقلين فلسطيني من أقارب منفذ الهجوم الأخير في تل أبيب رعد حازم، والذي يشتبه بأنه ساعده.

وأسفر الهجوم الذي وقع في شارع ديزنغوف الحيوي عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من عشرة آخرين بجروح قبل أن تقوم الشرطة بمطاردة حازم لعدة ساعات وقتله.

وشهدت إسرائيل منذ 22 آذار/مارس المنصرم عدة هجمات دامية قتل خلالها 14 شخصا، وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الهجومين اللذين وقعا في بئر السبع (جنوب) والخضيرة (شمال).

ونفذ الهجومين ثلاثة عرب إسرائيليين قتلوا جميعهم.

بالإضافة إلى هؤلاء، قتل خلال الفترة ذاتها 24 فلسطينيا - بينهم مهاجمان- في عمليات عسكرية نفذتها إسرائيل في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية ردا على الهجمات.

وأعلن نادي الأسير الفلسطيني الأسبوع الماضي بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين "يوم الأسير"، توثيق اعتقال نحو 2300 فلسطيني منذ مطلع العام الجاري.

وبحسب النادي تركزت تلك الاعتقالات في القدس التي شهدت الأسبوع الماضي صدامات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين.

© 2022 AFP