إسرائيل ملتزمة بالمحافظة على الوضع القائم في الأقصى (وزير الخارجية)

احمد غرابلي ا ف ب

متظاهرون فلسطينيون في باحة المسجد الأقصى خلال اشتباكات مع القوات الاسرائيلية في 22 نيسان/أبريل 2022

القدس (أ ف ب) – أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد الأحد أن الدولة العبرية "ملتزمة" بالوضع القائم في حرم المسجد الأقصى، حيث تجددت الصدامات مؤخرا بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.

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وقال لبيد "يصلي المسلمون في جبل الهيكل، بينما يكتفي غير المسلمين بزيارته"، مستخدما التسمية اليهودية لحرم المسجد الأقصى. وأضاف "لا يوجد تغيير ولن يكون هناك أي تغيير - لا خطة لدينا لتقسيم جبل الهيكل بين الأديان".

وحمّل لبيد مسؤولية تجدد التوتر في الموقع إلى "إرهابيين" يحاولون تأجيج العنف.

وقال "تحاول منظمات إرهابية خطف المسجد الأقصى من أجل إشعال العنف في القدس وإثارة نزاع عنيف يمتد منها الى أنحاء البلاد".

واتّهم حماس وحركة الجهاد الإسلامي بإرسال "متطرفين" بحوزتهم أسلحة ومتفجرات لاستخدام الأقصى "كقاعدة للتحريض على أعمال شغب عنيفة".

وأضاف "قاموا بذلك من أجل التسبب باستفزاز، لإجبار الشرطة الإسرائيلية على دخول المسجد وإخراجهم.. السبب الوحيد الذي دفع الشرطة لدخول المسجد في الأسابيع الأخيرة هو لإخراجهم".

ووقعت مواجهات متكررة بين متظاهرين فلسطينيين وشرطة مكافحة الشغب الإسرائيلية في باحات الأقصى منذ منتصف الشهر، في وقت تزامن شهر رمضان مع عيد الفصح اليهودي.

وجاءت المواجهات على وقع أعمال عنف أوسع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة أسفرت منذ أواخر آذار/مارس عن مقتل 38 شخصا.

© 2022 AFP