ارتفاع سعر اليورو بعد إعادة انتخاب ماكرون

اولغا مالتسيفا ا ف ب

امرأة تخرج من مكتب صرافة وتعرض لافتات بالدولار الأميركي واليورو في سان بطرسبرغ في 2 آذار/مارس 2022

لندن (أ ف ب) – ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار ومقابل عملات قوية أخرى مساء الأحد بعد إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسًا لفرنسا بحيث يراهن الصرّافون على اتحاد أوروبي أقوى.

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عند الساعة 19,10 بتوقيت غرينتش، في الساعات الأولى من التداول يوم الاثنين في آسيا وأستراليا، ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار بـ0,48% ليصل إلى 1,0842 دولار.

وأعيد انتخاب ماكرون الأحد رئيسا لفرنسا بنحو 58% من الأصوات بينما نالت منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن 42% من الأصوات، بحسب التقديرات الأولية، فيما بلغت نسبة الامتناع عن التصويت 28%.

وتخوّف الصرّافون من حال عدم اليقين التي كانت ستخلقها رئاسة لوبن بعدما دافعت خلال مناظرة تلفزيونية الأربعاء عن رغبتها في استبدال الاتحاد الأوروبي بـ"تحالف دول".

وقال هولغر شميلدنغ وهو خبير اقتصادي لدى مصرف بيرينبرغ الألماني "من المرجح أن تبقى فرنسا محركًا للنمو والتقدم في أوروبا في السنوات الخمس المقبلة".

وتوقّع المحلّل لدى مجموعة ميرابو المالية والمصرفية جون بلاسار أن "يرتفع سعر العملة الموحدة مقابل الدولار".

بالنسبة للصرافين، تبقى المشاكل الرئيسية متمثلةً بالحرب في أوكرانيا والتي تؤثر على الاقتصاد الأوروبي، إضافة إلى السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي الذي يعمل بشكل أبطأ من المؤسسات النقدية الأخرى لمواجهة التضخم ورفع أسعار الفائدة.

© 2022 AFP