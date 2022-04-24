الحرس الثوري الإيراني يصادر مركب تهريب وقود ثالثا خلال أبريل

عطا كيناري ا ف ب/ارشيف

طهران (أ ف ب) – صادر الحرس الثوري مركبا لتهريب الوقود في مياه الخليج وأوقف أفراد طاقمه الأجانب، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي الإيراني الأحد، في إجراء هو الثالث من نوعه خلال نيسان/أبريل.

إعلان اقرأ المزيد

وأورد الموقع الالكتروني للتلفزيون الرسمي أن الحرس "صادر مركبا أجنبيا يحمل على متنه 200 ألف ليتر من الوقود المهرّب في شمال الخليج الفارسي، واقتاده الى بوشهر"، وذلك نقلا عن بيان لبحرية الحرس الثوري.

وأضاف أن "ثمانية من أفراد طاقم القارب، وهم أجانب، تم توقيفهم ونقلهم الى ميناء بوشهر حيث سيتم تسليمهم للسلطات القضائية لاستكمال التحقيق والمسارات القانونية".

ولم يحدد البيان جنسيات الموقوفين.

وعملية المصادرة هذه هي الأحدث في سلسلة من الخطوات المماثلة التي قامت بها قوات بحرية تابعة للجمهورية الإسلامية هذا الشهر.

وأفاد الاعلام الإيراني في 15 نيسان/أبريل عن قيام الحرس بضبط "سفينة تحمل وقودا مهربا" في الخليج وتوقيف طاقمها المكوّن من سبعة أفراد. وأتى ذلك بعد نحو أسبوع من الاعلان عن توقيف سفينة أخرى تقوم بالأمر عينه وتوقيف طاقمها المؤلّف من 11 شخصا من الأجانب أيضا.

والأحد، أشار التلفزيون الرسمي الى أن "التصدي لعمليات التهريب، خصوصا تهريب الوقود، هو من أولويات بحرية حرس الثورة الإسلامية بهدف دعم الانتاج الوطني ودينامية اقتصاد البلاد".

© 2022 AFP