الحوثيون يفرجون عن بريطاني محتجز في اليمن منذ 2017 (لندن)

محمد حويس ا ف ب/ارشيف

لندن (أ ف ب) – أعلنت بريطانيا الأحد أنه تم الإفراج عن مواطنها لوك سيمونز المحتجز منذ العام 2017 في اليمن، حيث يشتبه بأنه تعرّض للتعذيب.

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وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس في بيان "أشعر بسعادة غامرة بأنه تم الإفراج عن لوك سيمونز، الذي اعتقله الحوثيون في اليمن بشكل غير قانوني ومن دون تهمة أو محاكمة منذ العام 2017، وسيعود إلى عائلته قريبا".

وأضافت "أعرب عن تقديري لشركائنا العمانيين والسعوديين وفريقنا لضمانهم إطلاق سراحه".

واعتقل المتمرّدون الحوثيون سيمونز (30 عاما) في جنوب غرب اليمن مع زوجته اليمنية بشبهة التجسس التي نفتها عائلته بشدة.

وقالت العائلة إنه تعرّض لكسر في ذراعه خلال إحدى جلسات التحقيق لانتزاع اعتراف منه، وبأن صحته الجسدية والنفسية تدهورت أثناء احتجازه في زنزانة انفرادية في صنعاء.

وأُطلق سراح زوجته وسُمح لها بزيارته بشكل دوري في السجن، وأعربت مؤخرا عن قلقها حيال وضعه الصحي، بحسب جدّه روبرت كامينغز.

وقال كامينغز لفرانس برس عبر الهاتف في شباط/فبراير من منزل العائلة في كارديف إن "لوك يعيش في جحيم. لا يتلقى العلاج الطبي ونحن نتراجع بدل أن نتقدم في ظل هذه الحكومة" البريطانية.

© 2022 AFP