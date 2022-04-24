بطولة إنكلترا: بوليسيك يمنح تشلسي فوزًا قاتلا ويريحه في معركة دوري الابطال

لندن (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – منح البديل الاميركي كريستيان بوليسك فريقه تشلسي فوزًا قاتلا 1-صفر في الدقيقة الأخيرة على ضيفه وست هام الأحد ضمن منافسات المرحلة 34 من الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، ليريحه في معركة المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

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وجاء هدف بوليسيك بعد ربع ساعة من نزوله بديلاً إثر عرضية من الإسباني ماركوس ألونسو عن الجهة اليسرى تابعها زاحفة من وسط المنطقة، وبعد ثلاث دقائق فقط من إهدار الايطالي جورجينيو ركلة جزاء كانت أن تكلف فريقه النقاط الثلاث.

ورفع البلوز رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثالث بفارق خمس نقاط عن جاره وغريمه أرسنال الرابع الفائز 3-1 السبت على مانشستر يونايتد وسبع عن توتنهام المتعادل سلبًا مع برنتفورد، علمًا أن تشلسي خاض مباراة أقل من غريميه في العاصمة.

ودخل فريق المدرب الألماني توماس توخل إلى المباراة في أعقاب الخسارة 4-2 أمام أرسنال الأربعاء ليتعرض تشلي لثلاث هزائم تواليًا على أرضه في جميع المسابقات للمرة الاولى منذ 1993.

وكان توخل أقر أنه "لا حل" لدفاع تشلسي "الهش" بعد أن تلقت شباكه 11 هدفًا في آخر ثلاث مباريات.

وأجرى ثلاث تغييرات على التشكيلة التي بدأت ضد أرسنال حيث حل البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا بدلا من الفرنسي مالانغ سار في الخط الخلفي.

أما المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز، فقد أبقى كل من أساسييه ديكلان رايس، ميكايل أنتونيو وجارود بوين على مقاعد الاحتياط تحضيرًا لأول نصف نهائي قارّي للفريق منذ 1976، عندما يخوض وست هام نصف نهائي "الدوري الاوروبي" يوروبا ليغ على أرضه ذهابًا ضد أينتراخت فرانكفورت الالماني الخميس.

وبعد شوط أول لم يشهد العديد من الفرص، انتفض تشلسي بعد الاستراحة إلا أن الحارس البولندي لوكاش فابيانسكي كان في المرصاد للتصدي للعديد من المحاولات، أبرزها تسديدة للفرنسي نغولو كانتي ارتدت من الدافع وأخرى قوية بعيدة المدى لتريفو شالوبا.

وأتيحت فرصتان أيضاً للألماني تيمو فيرنر الذي سدد بمحاذاة القائم.

وفي الدقيقة 87، تابع سيلفا رأسية إلى البديل البلجيكي روميلو لوكاكو الذي توغل داخل المنطقه قبل أن يتعرض للعرقلة من كرايغ دوسون الذي تحصل بداية على بطاقة صفراء قبل أن يقلبها الحكم الى حمراء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد "في ايه آر". إلا أن جورجينيو انبرى لركلة الجزاء وسددها ضعيفة جدًا وسهلة بين يدي فابيانسكي.

لكن بوليسك حسم الامور لصالح البلوز الذي خسر دفاعه عن لقبه بطلا لأوروبا هذا الموسم بعد خروجه الاسبوع الماضي في ربع النهائي ضد ريال مدريد الاسباني.

وفي معركة تفادي الهبوط، حقق بيرنلي فوزًا غاليًا 1-صفر على ضيفه ولفرهامبتون بهدف التشيكي ماتي فيدرا رافعًا رصيده الى 31 نقطة في المركز السابع عشر - آخر المراكز الآمنة، على حساب ايفرتون (29) الذي يلعب لاحقًا مباراة في غاية الصعوبة ضد المضيف ليفربول في ديربي الميرسيسايد ولديه مباراة مؤجلة.

كما تعادل برايتون 2-2 مع ضيفه ساوثمبتون.

© 2022 AFP