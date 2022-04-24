جائزة البرتغال الكبرى: فوز الفرنسي كوارتارارو في فئة موتو جي بي

غابريال بويس ا ف ب

بورتيماو (البرتغال) (أ ف ب) – احرز الدراج الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) المركز الاولى في فئة موتو جي بي في جائزة البرتغال الكبرى للدراجات النارية الاحد، ليتصدر بالتالي ترتيب بطولة العالم متساويا بالنقاط مع الاسباني اليس رينس (سوزوكي) الذي انهى السباق في المركز الرابع.

إعلان اقرأ المزيد

وسيطر كوارتارارو على السباق من اللفة الرابعة وحتى اجتيازه خط النهاية متقدما على مواطنه يوهان زاركو (دوكاتي) والاسباني اليكس اسبارغارو (ابريليا).

والفوز هو الاول لكوارتارارو بطل الموسم الماضي، وتحديدا منذ تتويجه في جائزة بريطانيا الكبرى في اب/اغسطس الماضي.

وقال الفائز بعد تتويجه "لقد دفعت نفسي الى بذل قصارى جهدي. حققت انطلاقة رائعة وانا سعيد لتحقيق فوزي الاول هذا الموسم".

واعرب زاركو عن دهشته لسيطرة كوارتارارو على السباق بقوله "انه فوز فرنسي جميل لكنه لم يكن من نصيبي للأسف".

ورفع الدراج الفرنسي رصيده في صدارة ترتيب بطولة العالم الى 69 نقطة بالتساوي مع رينس، مقابل 66 لإسبارغارو، في حين فقد الايطالي اينيا باستيانيني المركز الاول الذي كان يحتله قبل انطلاق السباق بحلوله خارج المراكز العشرة الاولى وهو يملك 61 متراجعا الى المركز الرابع.

ويقام السباق المقبل في جائزة اسبانيا الكبرى في الاول من ايار/مايو.

© 2022 AFP