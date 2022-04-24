دورة برشلونة: ألكاراس يحقق لقبه الثالث هذا العام

برشلونة (أ ف ب) – حقق الشاب الإسباني الواعد كارلوس ألكاراس، المصنف الحادي عشر عالميًا، لقب دورة برشلونة للـ500 نقطة على الملاعب الترابية بفوزه في نهائي الأحد على مواطنه بابلو كارينيو بوستا التاسع عشر 6-3، 6-2.

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ورفع ألكاراس (18 عامًا) الذي يُثبت مع الوقت أنه أبرز الوجوه الصاعدة في عالم الكرة الصفراء، لقبه الرابع في مسيرته الاحترافية والثالث هذا العام بعد دورة ميامي للماسترز وريو دي جانيرو.

قال بعد الفوز الذي سيرتقي به الى المركز التاسع في التصنيف العالمي الاثنين "إنه لقب يعني لي الكثير. تابعت هذه الدورة منذ أن كنت صغيرًا. لطالما تمنيت أن أخوض غمارها وبالطبع الفوز بها. أنا سعيد جدًا جدًا أن أكون جزءًا من هذا التاريخ".

وسبق لألكاراس أن أقصى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الخامس عالميًا، من ربع النهائي فيما تسببت الامطار بإرجاء مباراته في دور الاربعة مع الاسترالي أليكس دي مينور الى الاحد والتي حسمها بصعوبة بعد ثلاث ساعات و40 دقيقة في أطول مباراة من مواجهة يفوز فيها من يحقق مجموعتين من ثلاث هذ العام.

أنقذ في المباراة نقطتين لخسارتها قبل أن يحسمها 6-7 (4/7)، 7-6 (7/4) 6-4 قبل قرابة ثلاث ساعات من النهائي.

نظريًا، كان من المفترض أن يدخل كارينيو بوستا المباراة بأريحية بعد أن حسم مواجهته مع الارجنتيني دييغو شفارتسمان في نصف النهائي الاحد أيضًا بمجموعتين نظيفتين، إلا أن اليافع تغلب على ابن الـ30 عامًا في أولى المواجهات بينهما على الإطلاق حارمًا مواطنه من لقب أول هذا العام وسابع في مسيرته.

ولم يخسر ألكاراس أي مباراة نهائية وصل إليها وحقق في النهائيات الاربعة ثماني مجموعات وخسر واحدة فقط.

خسر ألكاراس من الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام، ولكن الانظار ستكون شاخصة عليه في رولان غاروس التي تنطلق في 22 أيار/مايو المقبل.

في مفارقة لافتة، سيكون أصغر لاعب يدخل نادي العشر الأوائل منذ مواطنه رافايل نادال في 2005 بعد أن توج أيضًا بلقب دورة برشلونة بالذات.

© 2022 AFP