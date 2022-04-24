دورة بلغراد: روبليف يسقط ديوكوفيتش في النهائي على أرضه

بيدييا ميلوسافلييفيتش ا ف ب

بلغراد (أ ف ب) – حرم الروسي أندري روبليف، المصنف ثامنًا عالميًا، نظيره الصربي الأول نوفاك ديوكوفيتش من التتويج على أرضه عندما أسقطه الأحد في نهائي دورة بلغراد لكرة المضرب على الملاعب الترابية 6-2، 6-7 (4/7)، 6-صفر.

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ولا يزال ديوكوفيتش يعاني منذ قضية ترحيله من أستراليا مطلع العام وحرمانه من الدفاع عن لقبه في أولى البطولات الأربع الكبرى، رغم وصوله إلى أول نهائي له هذا العام في بلغراد.

وحقق روبليف لقبه الثالث هذا العام بعد دورتي دبي ومرسيليا وأول فوز على ديوكوفيتش في ثاني مواجهة فقط جمعت اللاعبين ضمن دورات المحترفين.

قال روبليف بعد الفوز للصربي "لا أعرف ما أقول لأنك أحد أفضل اللاعبين في العالم، إنه لشرف لي أن ألعب أمامك وآمل أن نستمر في المواجهة مرات عدة".

وتابع بعد تحقيقه لقبه الحادي عشر في مسيرته "أن افوز بكأس هنا فإن فرحتي مزدوجة".

وخاض ديوكوفيتش الفائز بـ20 لقبًا كبيرًا دورته الثالثة فقط هذا العام بعدما تم ترحيله من أستراليا حيث اضطر لرؤية منافسه الاسباني رافايل نادال ينفرد بالرقم القياسي لعدد ألقاب غراند سلام (21)، ليفك ارتباطه مع ديوكوفيتش بالذات والسويسري روجيه فيدرر.

كما غاب عن دورتي إنديان ويلز وميامي الأميركيتين الألف نقطة للماسترز بسبب القواعد المتعلقة باللقاح.

وبعد خروج مفاجئ من ربع نهائي دورة دبي أمام التشيكي ييري فيسلي في شباط/فبراير، عاد إلى مونتي كارلو الألف نقطة للماسترز الاسبوع الماضي لكنه خرج في مباراته الأولى أمام الاسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا الذي واصل طريقه حتى المباراة النهائية.

ويبدو أن ديوكوفيتش يعاني من عدم خوض المباريات التنافسية وتحتم عليه في المباريات الثلاث التي خاضها خلال الاسبوع في طريقه الى المباراة النهائية في بلغراد العودة من تأخر بمجموعة قبل الفوز.

قال متوجهًا إلى الروسي "مبروك أنت بطل رائع وشاب رائع وصربيا وبلغراد يحبونك. عُد للدفاع عن لقبك العام المقبل".

© 2022 AFP