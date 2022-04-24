دوري "إن بي أيه": رابتورز يفرمل سيكسرز وبروكلين نتس على شفير الخروج

نجم تورونتو رابتورز الكاميروني باسكال سياكام يحاول تسجيل سلة في المباراة ضد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في المباراة الرابعة ضمن بلاي اوف دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 23 نيسان/أبريل 2022.

لوس انجليس (أ ف ب) – فرمل تورونتو رابتورز البداية القوية لضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في الدور الأول من الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، عندما تغلب عليه 110-102 في المباراة الرابعة بينهما، في حين بات بروكلين نتس المدجج بالنجوم على شفير الخروج بعد تخلفه امام بوسطن سلتيكس صفر-3.

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في المباراة الاولى، حافظ رابتورز على اماله الضئيلة في انتزاع بطاقة الدور الثاني في المنطقة الشرقية، أقله حتى المباراة الخامسة المقررة على أرض سيكسرز الإثنين بتقليصه النتيجة مع الاخير الى 1-3.

ويدين رابتورز، بطل 2019، بفوزه إلى نجمه الكاميروني باسكال سياكام الذي سجل 34 نقطة وهو رقم قياسي شخصي له في الأدوار الإقصائية، مع ثماني متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

واضاف غاري ترينت جونيور 24 نقطة لرابتورز الذي خسر جهود نجميه فريد فانفليت لتعرضه لإصابة في الورك الأيسر في الربع الثاني، وسكوتي بارنز الذي اختير للتو أفضل لاعب واعد في الموسم بسبب إصابة، علما بأنه عاد الى اللعب السبت بعد غيابه عن الملاعب منذ اصابته في الكاحل في المباراة الاولى.

في المقابل، عانى إلى حد ما نجم سيكسرز الكاميروني الآخر جويل إمبيد الذي لعب على الرغم من إصابة في إبهامه الأيمن. سجل ثماني نقاط فقط في الشوط الاول قبل أن ينهي المباراة برصيد 21 نقطة وثماني متابعات.

ووصف مدربه دوك ريفرز إصابته بأنها "مقلقة" لكنه قال إن الأمر لا يمكن أن يزداد سوءًا أثناء اللعب.

وأوضحت قناة "إي أس بي إن" أن الفحوصات الأولية أظهرت وجود تمزق في رباط للأصبع، ولكن ستكون هناك حاجة إلى التصوير بالرنين المغناطيسي لتحديد مدى الإصابة.

وكان جيمس هاردن افضل مسجل في صفوف سيكسرز برصيد 22 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة.

-سلتيكس نحو الدور الثاني-

وفي المباراة الثانية، بات بوسطن سلتيكس على مشارف بلوغ الدور الثاني بتحقيقه فوزه الثالث تواليا على بروكلين نتس 109-103 لا سيما انه لم يسبق لأي فريق أن قلب خسارته صفر-3 إلى تأهل في البلاي أوف في تاريخ الدوري.

وفرض دفاع سلتيكس رقابة لصيقة على نجمي بروكلين كيفن دورانت وكايري ايرفينغ فاكتفى كل منهما بتسجيل 16 نقطة.

تقدم بوسطن معظم فترات المباراة قبل ان يقلص نتس النتيجة الى 3 نقاط اواخر الربع الثالث. لكن بوسطن رد بسلتين لماركوس سمارت واخرى لجايلين براون ليتقدم 81-72 في نهاية هذا الربع.

وفرض جايسون تاتوم نفسه نجما للمباراة بتسجيله 39 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة و5 متابعات وقال بعد المباراة "اعتقد بان النتيجة تؤكد تطور مستوى فريقنا. في مطلع الموسم كنا نهدر كثيرا تقدمنا الكبير في النقاط لكننا تعلمنا. لن نكون مثاليين لكن المهم كيفية القيام برد الفعل ونجحنا في ذلك".

اما مدرب نتس ستيف ناش فرفض استسلام فريقه وحث لاعبيه على بذل جهود اضافية حتى الرمق الاخير وقال في هذا الصدد "الامر يتعلق بشخصيتنا الان. يتعين علينا ان نتمتع بشكيمة قوية وايجاد الطريقة المناسبة والاستعداد خلال الساعات ال48 المقبلة لندخل المباراة المقبلة وتحقيق الفوز".

في المقابل، فرض يوتا جاز التعادل 2-2 على دالاس مافريكس بفوزه الشاق عليه 100-99 على الرغم من عودة نجم الاخير السلوفيني لوكا دونتشيتش الى صفوف الاخير بعد غيابه عن مباريات البلاي اوف حتى الان بداعي الاصابة.

وسجل دونتشيتش 30 نقطة و10 متابعات بينها رمية ثلاثية منحت التقدم لدلاس قبل 40 ثاني من نهاية المباراة لكن الكلمة الاخيرة كانت ليوتا وتحديدا لنجمه الفرنسي رودي غوبير الذي سجل سلة الفوز قبل النهاية ب11 ثانية.

كذلك، فرض مينيسوتا تمبروولفز التعادل 2-2 مع ممفيس غريزليز بفوزه الصعب عليه 119-118.

وسجل كارل انتوني تاونز 33 نقطة ونجح في 14 متابعة واضاف زميله انتوني ادواردز 24 نقطة للفائز، علما بان مينيسوتا اهدر فوزا في المتناول في المباراة الثالثة بعد ان تقدم على منافسه بفارق 25 نقطة في الربع الثالث قبل ان يخسر امامه.

© 2022 AFP