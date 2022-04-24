مصرع 17 مهاجرا وإنقاذ 97 اثر غرق أربعة قوارب قبالة سواحل تونس

تونس (أ ف ب) – لقي 17 مهاجرا على الأقل حتفهم في غرق أربعة قوارب قبالة سواحل وسط تونس، وفق ما علمت وكالة فرانس برس الأحد من مصدر قضائي أوضح أنه تم إنقاذ 97 شخصا.

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وقال المتحدث باسم محاكم مدينة صفاقس مراد التركي لوكالة فرانس برس إن "القوارب المتداعية للغاية غادرت الساحل بالقرب من صفاقس ليل 22 إلى 23 نيسان/ابريل".

وأضاف المتحدث أن "سيدة نُقلت على وجه السرعة إلى المستشفى لكنها توفيت في سيارة الإسعاف ومن بين الضحايا رضيع واحد على الأقل".

وأفاد التركي بأن الحصيلة الأولية للضحايا بلغت 17 قتيلا انتشلت جثث كثير منهم من البحر، ولم يستبعد العثور على جثث أخرى في الأيام القادمة لأنه وفق شهادات مهاجرين تم إنقاذهم "كان هناك ما بين 30 و32 شخصا في كل قارب".

وأوضح المتحدث باسم محاكم صفاقس أن غالبية هؤلاء المهاجرين يتحدرون من ساحل العاج ومالي والصومال ونيجيريا، وأعرب عن خشيته من مغادرة قوارب أخرى في الأيام المقبلة "بسبب تحسن الأحوال الجوية".

يصل مئات المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس بهدف المرور إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، وغالبا ما يستقلون قوارب متداعية.

وإيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال إفريقيا الذين يصلون أساسا من تونس وليبيا اللتين زاد عدد المغادرين منهما بشكل كبير عام 2021.

وتمكن 15671 مهاجرا بينهم 584 امرأة من الوصول إلى التراب الإيطالي من السواحل التونسية عام 2021، مقارنة ب12883 بينهم 353 امرأة عام 2020، وفق أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

في المجموع، وصل أكثر من 123 ألف مهاجر إلى إيطاليا عام 2021، مقارنة بنحو 95 ألفا في العام السابق، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وهناك نحو ألفي مهاجر في عداد المفقودين أو غرقوا في البحر الأبيض المتوسط في العام نفسه مقارنة ب1401 عام 2020، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

© 2022 AFP