مقتل 80 شخصا على الأقل بانفجار في منشأة نفط في نيجيريا (أجهزة الطوارئ)

بيوس أوتومي إكيبي ا ف ب/ارشيف

أشخاص يبيعون الوقود في الشارع في لاغوس بتاريخ 3 آذار/مارس 2022

لاغوس (أ ف ب) – قتل 80 شخصا على الأقل بانفجار في مصفاة للنفط تعد مخالفة للقانون في جنوب نيجيريا، وفق ما أعلنت أجهزة الطوارئ الأحد.

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ووقع الانفجار في وقت متأخر الجمعة في موقع مخالف بين ولايتي ريفرز وإيمو الجنوبيتين الغنيتين بالنفط، بحسب الشرطة.

وقال إفيانيي ناجي من وكالة الطوارئ الوطنية في المكان لفرانس برس "عثرنا على 80 جثة على الأقل عليها آثار حروق شديدة في الموقع"، مضيفا أن العدد قد يرتفع أكثر.

وصرّح "علمنا بوجود العديد من الجثث في الأحراش والغابات القريبة جرّاء محاولة بعض مشغّلي (المصفاة) بشكل غير شرعي والمسؤولين عنهم الهروب إلى مكان آمن".

وأوضح ناجي أن عددا من السيارات المحترقة والعبوات المستخدمة في جمع الخام المسروق والمنتجات البترولية تناثرت في المكان.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من مئة شخص قتلوا في الانفجار.

وتعد تصفية الخام بشكل مخالف للقانون ممارسة شائعة في جنوب نيجيريا الغني بالنفط، حيث يخرّب لصوص أنابيب النفط لسرقة الخام الذي يقومون بتصفيته وبيعه في السوق السوداء.

ويعاني معظم سكان دلتا النيجر من الفقر رغم أن بلدهم يعد أكبر منتج للنفط على مستوى القارة، إذ ينتج حوالى مليوني برميل يوميا.

© 2022 AFP