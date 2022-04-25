"أن بي إيه": باكس وهيت يقتربان من العبور وبيليكانز يفرض التعادل على صنز

جوناثان دانيال غيتي/غيتي عبر ا ف ب

النجم اليوناني يانيس انتيتوكونمبو خلال مباراة ميلووكي باكس مع مضيفه شيكاغو بولز في بلاي اوف دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين. شيكاغو، إيلينوي، في 24 نيسان/أبريل 2022

لوس انجليس (أ ف ب) – اقترب ميلووكي باكس حامل اللقب وميامي هيت من العبور الى الدور الثاني من "بلاي أوف" دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بعد تقدمهما 3-1 في المنطقة الشرقية، فيما فرض نيو أورليانز بيليكانز التعادل 2-2 على فينيكس صنز في المنطقة الغربية.

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وخلافاً لمباراتيه الأوليين على أرضه حيث عانى للفوز 93-86 قبل أن يسقط في الثانية 110-114، فرض باكس مجدداً هيمنته على أرض بولز، كما فعل في المباراة الثالثة (111-81)، وذلك بفضل تألق غرايسون ألن الذي ساند النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بشكل فعال بتسجيله 27 نقطة، بينها 6 ثلاثيات.

أما أنتيتوكونمبو، فكان أفضل مسجل بـ32 نقطة مع 17 متابعة، وأضاف جرو هوليداي 26 نقطة في لقاء تقدم حامل اللقب في ربعه الثالث بفارق 22 نقطة.

ورغم صافرات الاستهجان التي وجهها له الجمهور طيلة اللقاء لتسببه بكسر في معصم أليكس كاروسو خلال لقاء الفريقين في كانون الثاني/يناير، قدم غرايسون ألن أفضل مباراة له في الـ"بلاي أوف" بعدما نجح في 10 من محاولاته الـ12، بينها 6 من أصل 7 من خارج القوس.

ووجد زملاء ألن طريقة للتخفيف من وطأة هذه الصافرات على لاعب جامعة ديوك سابقاً، عبر تكرار ما يقوم به جمهور بولز خلال تمارين الفريق على سبيل المزاح.

وعلق ألن على هذه المسألة بالقول "إنهم يستمتعون جداً بذلك. أعتقد أنه أمر مسلٍ. في الواقع أعتقد أنه أمر مضحك للغاية. لقد حولوه الى أمر مسلٍ ما يجعل الوضع أسهل علي عندما أسمعها (الصافرات) هناك (في ملعب بولز)".

ويبدو أن ما يقوم به زملاؤه أعطى مفعوله، لأن ألن سجل 22 نقطة في المباراة الثالثة، وهو نجح في 18 محاولة من أصل 24 خلال زيارتي فريقه الى "يونايتد سنتر" في هذه السلسلة، بينها 11 من 14 من خارج القوس.

وكان باكس بأمس الحاجة الى مساهمة ألن في ظل إصابة كريس ميدليتون المتوقع غيابه عما تبقى من هذه السلسلة بعد تعرضه لالتواء في المباراة الثانية.

ورغم جهود زاك لافين (24 نقطة) وديمار ديروزان (23)، يعود بولز الأربعاء الى ملعب حامل اللقب وهو يواجه خطر الإقصاء لأن فوز الأخير سيؤهله الى الدور الثاني الذي يبلغه من يسبق منافسه للفوز بأربع مباريات من أصل سبع ممكنة.

وعلى غرار باكس، بات هيت الذي كان أفضل فريق في المنطقة الشرقية خلال الموسم المنتظم، على بعد فوز أيضاً من بلوغ الدور الثاني بعد انتصاره الكاسح على مضيفه أتلانتا هوكس 110-86.

وبفضل الدفاع المحكم على نجم هوكس تراي يونغ الذي اكتفى بتسع نقاط فقط سجلها من 3 ثلاثيات، وتألق جيمي باتلر الذي سجل 13 من نقاطه الـ36 في الربع الثاني، لم يجد هيت أي صعوبة في العودة من ملعب منافسه بالانتصار الثالث والحصول على فرصة حسم السلسلة الثلاثاء على أرضه.

وكان الربع الثاني حاسماً في تحديد مسار المباراة، إذ تفوق خلاله هيت 30-15 بفضل 13 نقطة من باتلر الذي أضاف أيضاً 10 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

وكما حصل معه في المباراة الأولى التي اكتفى خلالها بتسجيل 8 نقاط، عانى يونغ من الدفاع المحكم الذي فرض عليه وهو علق على هذه المسألة بالقول "يقومون بعمل رائع من خلال مساعدة بعضهم البعض (في الدفاع) وعدم السماح لي بالدخول الى المنطقة الملونة (تحت السلة)... يتوجب علينا القيام بعمل أفضل والتوصل الى حل لمعرفة كيفية الحصول على فرص مفتوحة للتسجيل".

"كبرياؤنا لا يسمح بذلك"

وفي المنطقة الغربية، أرجأ دنفر ناغتس تأهل غولدن ستايت ووريرز الى الدور الثاني بالفوز عليه 126-121 بفضل الصربي نيكولا يوكيتش الذي سجل 37 نقطة مع 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

الصربي نيكولا يوكيتش (رقم 15) في محاولة أمام الكندي أندرو ويغينز (رقم 22) خلال مباراة فريقيهما دنفر ناغتس وغولدن ستايت ووريرز في بلاي اوف دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين. دنفر، كولورادو، في 24 نيسان/ابريل 2022 ماثيو ستوكمان غيتي/غيتي عبر ا ف ب

وعلق الصربي العملاق على أدائه في اللقاء، قائلاً "لقد قاتلنا. لم نشأ أن يتم اكتساحنا (صفر-4). كبرياؤنا لا يسمح بذلك".

وبعد تسديدة من ستيفن كوري وضع بها ووريز في المقدمة 121-119 قبل دقيقة و21 ثانية على النهاية، رد يوكيتش بسلة وأتبعها مونتي موريس بأخرى لأصحاب الأرض واضعاً إياهم في المقدمة مع بقاء 33 ثانية فقط، رافعاً رصيده الشخصي الى 24 نقطة.

وخطف أوستن ريفرز الكرة في الوقت الحاسم من اللقاء ومررها بعد ذلك يوكيتش الى ويل بارتون الذي سددها بنجاح من خارج القوس في آخر 8.3 ثانية، موجهاً الضربة القاضية لآمال الضيوف الذين يعودون الأربعاء الى سان فرانسيسكو مع فرصة حسم تأهلهم بين جماهيرهم.

ووصل ثلاثة من لاعبي ووريرز الى العشرين نقطة أو أكثر، أفضلهم كوري بـ33 مع 8 تمريرات حاسمة، مقابل 32 لكلاي تومسون و20 للكندي أندرو ويغينز، إضافة الى 13 نقطة مع 11 متابعة و6 تمريرات حاسمة لدرايموند غرين.

وفي نيو أورليانز، أطلق بيليكانز مواجهته مع صنز الذي كان صاحب أفضل سجل في المنطقة الغربية والدوري بأكمله خلال الموسم المنتظم، من نقطة الصفر بالفوز عليه 118-103، مدركاً التعادل 2-2 في هذه السلسلة.

ولعب براندون إينغرام (30 نقطة) والليتواني يوناس فالانشيوناس (26 مع 15 متابعة) الدور الأساسي في إسقاط صنز الذي يفتقد جهود نجمه المطلق ديفن بوكر للسلسلة بأكملها بسبب إصابة عضلية.

وبقيادة أندري أيتون الذي أنهى اللقاء بـ23 نقطة، دخل صنز استراحة الشوطين متقدماً 51-49، لكن بيليكانز تفوق على منافسه بفارق 13 نقطة في الربع الثالث، ليدخل الربع الأخير وهو في المقدمة بفارق 10 نقاط.

ثم حسمت الأمور نهائياً في منتصف الربع الأخير حين سجل المضيف 12 نقطة متتالية من دون أي رد من صنز، موسعاً الفارق الى 16 نقطة.

ويعود الفريقان الى فينيكس للمباراة الخامسة المقررة الثلاثاء.

© 2022 AFP