الولايات المتحدة ترى أن أوكرانيا قادرة على كسب الحرب إذا حصلت على "المعدات المناسبة"

وزارة الدفاع الأميركية/ا ف ب

صورة نشرتها وزارة الدفاع الأميركية تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي متوسطا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (يمين) ووزير الدفاع لويد أوستن في كييف في 24 نيسان/أبريل 2022

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – قال زير الدفاع الأميركي لويد أوستن الإثنين إن بإمكان أوكرانيا كسب الحرب أمام روسيا إذا حصلت على "المعدات المناسبة"، في أعقاب زيارة تاريخية إلى كييف برفقة وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

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جاءت الزيارة بالتزامن مع دخول الحرب شهرها الثالث مع سقوط آلاف القتلى وتسجيل ملايين النازحين. وترافق النزاع مع حملة دعم من دول الغرب التي أرسلت كميات كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقال أوستن لمجموعة من الصحافيين بعد أن التقى وبلينكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "الخطوة الأولى للانتصار هي الثقة بإمكانية الفوز".

أضاف "نعتقد أن بإمكانهم الفوز، يمكنهم الفوز إذا كانت لديهم المعدات المناسبة".

ومضى أوستن إلى حد القول إن الولايات المتحدة تأمل في إنهاك الجيش الروسي في أوكرانيا، ما يمنعه من القيام بعمليات غزو أخرى في المستقبل.

وقال "نريد أن نرى روسيا ضعيفة إلى حد لا تستطيع معه القيام بالأشياء التي قامت بها في غزوها أوكرانيا".

يطالب زيلينسكي دول الغرب منذ أشهر بأسلحة ثقيلة بينها مدفعية وطائرات مقاتلة. وتعهد أن قواته يمكن أن تقلب مسار الحرب بالمزيد من الأسلحة.

ويبدو أن نداءاته تلقى صدى، فقد تعهد عدد من دول حلف شمال الأطلسي في الأيام القليلة الماضية بإمداد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة ومعدات، رغم احتجاج موسكو.

وتتقدم الولايات المتحدة الدول المانحة للمساعدات المالية والعسكرية لهذا البلد، وهي من أهم الداعين لفرض مزيد من العقوبات على موسكو.

غير أنها لم ترسل أي مسؤول كبير إلى كييف التي توجه إليها العديد من القادة الأوروبيين للتأكيد على دعمهم.

وقال أوستن وبلينكن إن الدبلوماسيين الأميركيين سيبدأون في العودة تدريجيا إلى أوكرانيا هذا الأسبوع، وأعلنا عن تخصيص 700 مليون دولار (653 مليون يورو) من المساعدات العسكرية الإضافية.

صورة لإربين شمال غرب كييف التقطت من الجو في 24 نيسان/إبريل 2022 غينيا سافيلوف ا ف ب

- دعوة لمحادثات -

جاءت الزيارة البالغة الحساسية للوزيرين الأميركيين على وقع احتدام المعارك في أوكرانيا ما أرخى بثقله على احتفالات عيد الفصح في البلد الذي تدين غالبيته بالأرثوذكسية.

وبينما كان الأوكرانيون يحيون فصحا حزينا وتحدى بعضهم القصف للذهاب إلى الكنائس، لم تظهر أي مؤشرات على تراجع وتيرة هجمات القوات الروسية.

وقتل خمسة مدنيين وجرح خمسة آخرون الأحد في دونيتسك، على ما أعلن حاكم هذه المنطقة المحاصرة بافلو كيريلنكو. وأفادت السلطات أيضا عن مقتل شخص في خاركيف (شمال شرق).

والسبت أدت ضربة صاروخية على أوديسا (جنوب) إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 18 آخرين، بحسب زيلينسكي الذي قال إن خمسة صواريخ سقطت على المدينة.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسيّة إنها استهدفت مستودعا كبيرا تخزن فيه أسلحة أجنبية قرب أوديسا.

واتهم زيلينسكي روسيا بأنها دولة إرهابية دمرت مدينة ماريوبول الساحلية خلال أسابيع من القصف المتواصل.

ومع آلاف الجنود والمدنيين المحاصرين في ماريوبول في ظروف تتزايد صعوبة، أعلنت كييف الأحد أنها دعت موسكو لمحادثات قرب مجمع آزوفستال للصناعات الفولاذية حيث يتحصن جنود أوكرانيون.

وقال اوليكسي اريستوفيتش احد مستشاري الرئيس الاوكراني "دعونا الروس الى عقد جلسة مفاوضات خاصة قرب موقع آزوفستال".

ولم يرد من روسيا رد على ذلك بعد. وطلب بوتين من قواته عدم شن هجوم على المجمع لكن الأوكرانيين قالوا إن الهجمات تواصلت دون هوادة.

- "وقف القتال لإنقاذ الأرواح" -

دعا منسق الأمم المتحدة لشؤون أوكرانيا أمين عوض الأحد إلى "وقف فوري" للقتال في ماريوبول للسماح بإجلاء المدنيين المحاصرين في المدينة الأوكرانية "اليوم".

وقال عوض في بيان إن "حياة عشرات آلاف الأشخاص بمن فيهم نساء وأطفال وأشخاص أكبر سنا، على المحك في ماريوبول".

جاءت دعوته غداة فشل محاولة أخرى لإجلاء مدنيين في ماريوبول.

وفي رسالة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي الأحد قال سفياتوسلاف بالامار نائب قائد كتيبة آزوف اليمينية المتطرف المتحصنة في شبكة قنوات تحت المجمع الصناعي، إن القوات الروسية تواصل قصف آزوفستال بوابل من النيران.

ووصف قيادي آخر هو سيرغي فوليانا الوضع في المجمع بأنه "صعب جدا" مكررا الدعوات للمجتمع الدولي لمساعدة المتبقين هناك على الهرب.

وقال في مقابلة "لن يبقى لدينا وقت لحل عسكري للوضع، الوضع خطير جدا. محموم جدا. لا أعلم كم لدينا من الوقت".

تعد ماريوبول الذي يقول الكرملين إنه "حررها" محورية في خطط روسيا الحربية لإقامة شريط بري يربطها بشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، وربما وصولا إلى مولدافيا.

وجاءت المعارك الأخيرة في أعقاب إعلان قيادي عسكري روسي كبير في وقت سابق أن موسكو تسعى للسيطرة بالكامل على إقليم دونباس في الشرق وعلى جنوب أوكرانيا.

- أحد الفصح -

رغم احتدام المعارك احيا الأوكرانيون عيد الفصح الأرثوذكسي.

وعلى مقربة من خط الجبهة في بلدة سيفيرودونيتسك الواقعة في الشرق، خبأ جنود أوكرانيون بعض لوازم العيد والحلوى تحت جسر بعد سقوط قذائف هاون ليلا.

وبينما فر آخرون من البلاد، بقي بعض الأوكرانيين في أماكنهم إما لتعلقهم بالأرض أو لكبر السن أو المرض، أو لغياب الخيارات لديهم.

قال المزارع فاسيلي كوشتش (63 عاما) "علي أن أعمل"، متحدثا في قرية مالا توكاماتشكا بجنوب أوكرانيا على مقرب من ركام خلفته قنبلة. وأضاف "ليس لدي مكان آخر أتوجه إليه".

© 2022 AFP