بطولة إنكلترا: تعادل كريستال بالاس وليدز سلباً

مهاجم كريستال بالاس الدولي العاجي ويلفريد زاها (يمين) يحاول مراوغة مدافع ليدز يونايتد الاسباني دييغو يورنتي في مباراة الفريقين في الدوري الانكليزي في 25 نيسان/أبريل 2022.

لندن (أ ف ب) – ختم كريستال بالاس وضيفه ليدز يونايتد المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم بتعادل سلبي الإثنين على ملعب "سيلهورت بارك" في لندن.

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وفشل كريستال بالاس في العودة إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث هزائم متتالية (اثنتان في الدوري أمام ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد وواحدة أمام جاه تشلسي في نصف نهائي كاس الاتحاد)، لكنه حافظ على سجله خالياً من الخسارة على أرضه في المباريات الست الأخيرة، فعزز موقعه في المركز الرابع عشر برصيد 38 نقطة.

في المقابل، تابع ليدز يونايتد نتائجه الرائعة في المباريات الخمس الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة (ثلاثة انتصارات وتعادلان)، فرفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس عشر، وبقي في المنطقة الخطرة المؤدية الى الدرجة الثانية (يبتعد بفارق خمس نقاط عن ايفرتون الثامن عشر والذي يملك مباراة مؤجلة.

وتنتظر ليدز يونايتد ثلاث مباريات قوية أمام ضيفه مانشستر سيتي المتصدر ومضيفه أرسنال الرابع وضيفه تشلسي الثالث، قبل أن يختم الموسم بمواجهة ضيفه برايتون ومضيفه برينتفورد.

ولم ترق المباراة إلى المستوى المأمول واقتصرت على هجمات خجولة وندية كبيرة في الالتحامات الثنائية بين اللاعبين.

وكانت أول فرصة خطرة للضيوف في الدقيقة 27 بضربة رأسية للاسكتلندي ليام كوبر اثر ركلة ركنية بين يدي الحارس الاسباني فيسنتي غوايتا.

ورد بالاس برأسية للمهاجم الفرنسي جان-فيليب ماتيتا من مسافة قريبة اثر ركلة حرة جانبية نبرى لها ناثانيال كلاين تصدى لها مواطنه الحارس ايلان ميلييه (34).

وتحسن أداء كريستال بالاس نسبياً في الشوط الثاني مستغلاً تراجع لاعبي ليدز إلى الدفاع، وسدد الدولي العاجي ويلفريد زاها كرة قوية من داخل المنطقة تصدى لها ميلييه (68)، وأخرى لكونور غالاغر من خارج المنطقة فوق المرمى (78).

ورد البديل جو غيرلهارد بتسديدة من خارج المنطقة بين يدي غوايتا (80).

تألق ميلييه مرتين في التصدي لتسديدتين قويتين لزاها من مسافة قريبة (89).

وأهدر غالاغر فرصة ذهبية لتسجيل هدف الفوز عندما تلقى كرة داخل المنطقة سددها برعونة بين يدي غوايتا (87).

© 2022 AFP