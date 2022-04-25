تصنيف المضرب: ألكاراس الى نادي العشرة الاوائل عن 18 عامًا وبادوسا ثانية

باريس (أ ف ب) – عن 18 عامًا فقط، دخل الشاب الإسباني الواعد كارلوس ألكاراس الى نادي العشرة الأوائل في تصنيف رابطة المحترفين لكرة المضرب "ايه تي بي"، محتلا المركز التاسع، ليصبح أصغر لاعب يحقق ذلك منذ مواطنه الاسطوري رافايل نادال في العام 2005.

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وأكد الأحد مرة جديدة أنه أحد أبرز الأسماء القادمة الى عالم الكرة الصفراء بتحقيقه لقب دورة برشلونة للـ500 نقطة على الملاعب الترابية، الثالث له هذا العام بعد ميامي للماسترز وريو دي جانيرو، والرابع في مسيرته.

وبات أصغر لاعب يدخل نادي العشرة الأوائل منذ نادال في 2005 بعد أن توج الأخير أيضًا بلقب دورة برشلونة بالذات.

خسر ألكاراس في الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام، ولكن الانظار ستكون شاخصة عليه في رولان غاروس التي تنطلق في 22 أيار/مايو المقبل.

ولا يزال الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي خسر الاحد نهائي دورة بلغراد على أرضه ضد الروسي أندري روبليف الثامن، متمسكًا بالصدارة أمام الروسي الآخر دانييل مدفيديف الذي أعلن بداية الشهر الحالي عن إصابة ستبعده قرابة الشهر او الشهرين عن المنافسات.

وكان أكبر تقدم للايطالي فابيو فونييني الذي قفز 12 مركزًا الى الخمسين، فيما كان النمسوي دومينيك تيم، الثالث عالميًا سابقًا، أكبر الخاسرين بتراجعه 39 مركزًا الى الثالث والتسعين.

لدى السيدات، تقدمت الاسبانية باولا بادوسا مركزًا وباتت المصنفة ثانية عالميًا، وهو أفضل تصنيف في مسيرتها، بعد وصولها الى نصف نهائي دورة شتوتغارت الذي خسرته ضد البيلاروسية أرينا سابالينكا، في التغيير الوحيد بين العشر الأوليات.

وتحلّق البولندية إيغا شفيونتيك وحيدة خارج السرب في الصدارة بعد أن حققت الأحد لقبها الرابع هذا العام بتتويجها في دورة شتوتغارت على حساب سابالينكا الرابعة، أضافته الى دورات الدوحة وإنديان ويلز وميامي للألف، رافعة رصيدها من الانتصارات الى 23 تواليًا.

- تصنيف اللاعبين العشرة الاوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 8400 نقطة

2- الروسي دانييل مدفيديف 8080

3- الألماني ألكسندر زفيريف 7465

4- الإسباني رافايل نادال 6435

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5770

6- الإيطالي ماتيو بيريتيني 4570

7- النروجي كاسبر رود 4110

8- الروسي أندري روبليف 4025

9- الإسباني كارلوس ألكاراس 3827 (+2)

10- الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم 3625 (-1)

- تصنيف اللاعبات العشر الأوليات:

1- البولندية إيغا شفيونتيك 7181 نقطة

2- الإسبانية باولا بادوسا 5045 (+1)

3- التشيكية باربورا كرايتشيكوفا 5043 (-1)

4- البيلاروسية أرينا سابالينكا 4711

5- اليونانية ماريا ساكّاري 4651

6- الإستونية أنيت كونتافيت 4511

7- التشيكية كارولينا بليشكوفا 4207

8- الاميركية دانيال كولينز 3151

9- الإسبانية غاربينيي موغوروسا 3070

10- التونسية أنس جابر 3015

© 2022 AFP