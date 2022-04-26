أن بي ايه: بوسطن أول المتأهلين على حساب نتس ودالاس وتورونتو يتألقان

إيلسا غيتي/ا ف ب

جايسون تايتوم بعد فوز فريقه بوسطن سلتيكس على برولكين نتس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 25 نيسان/ابريل 2022

نيويورك (أ ف ب) – بات بوسطن سلتيكس أول المتأهلين الى نصف نهائي المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين بعد حسمه السلسلة 4-صفر ضد بروكلين نتس بفوزه الاثنين على مضيفه 116-112، فيما تقدم دالاس مافريكس على حساب يوتا جاز وفاجأ تورونتو رابتورز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في معقله.

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سجل جايسون تايتوم 29 نقطة ليقود بوسطن للفوز على حساب زملاء كيفن دورانت، علمًا أن الاخير أحرز 39 نقطة في المبارة لم تكن كافية للفريق.

وقدم بوسطن أداء متوازنًا بين الهجوم والدفاع وتقدم من بداية المباراة حتى نهايتها عندما حاول بروكلين القيام بعودة ولكنها جاءت متأخرة.

قال تايتوم الذي خرج من المباراة قبل دقيقتين بسبب الأخطاء "كنا ندرك من نواجه، نعرف أنه فريق موهوب جدًا وكنا ندرك أن المعركة ستكون شرسة".

وتابع "انتهت السلسلة 4-صفر ولكن كل مباراة كانت متوازنة وصعبة. آمنّا بأنفسنا وخضنا كل مباراة على حدة ولم نفرط بالثقة".

كان تايتوم واحدًا من خمسة لاعبين في بوسطن تجاوزوا عتبة العشر نقاط، إذ أضاف جايلن براون 22 مقابل 20 لصانع الألعاب ماركوس سمارت و11 تمريرة حاسمة.

ويلتقي بوسطن في نصف نهائي الشرقية حامل اللقب ميلووكي باكس او شيكاغو بولز علمًا أن الاول يتقدم 3-1 في السلسلة.

بينما حقق دورانت أفضل رصيد له في المباريات الاربع، اكتفى كايري إرفينغ بـ20 نقطة وخمس تمريرات حاسمة بالاضافة الى 23 نقطة من سيث كوري.

قال دورانت بعد الخروج "يجب أن نثني على سلتيكس، إنهم فريق رائع. لديهم فرصة للقيام بأشياء رائعة فيما يتبقى من البلاي أوف. هناك العديد من العوامل التي أدت الى خسارتنا، ولكنهم كانوا الفريق الافضل".

في فيلادلفيا، فاجأ تورونتو رابتورز مضيفه سفنتي سيكسرز وحرمه من حسم التأهل بفوزه عليه 103-88 مقلصًا تقدم الاخير الى 3-2 وفارضًا مباراة سادسة في كندا.

وكان رابتورز، بطل العام 2019، تأخر 3-صفر في السلسلة قبل أن يقوم بعودة رائعة.

وكان واضحًا معاناة الكاميروني جويل إمبيد، لاعب سيكسرز، من إصابة في الإبهام التي تم تشخيصها على أنها تمزق في الرباط واكتفى بعشرين نقطة، علمًا أن معدله في الموسم هو 30 في المباراة الواحدة.

وكان مواطنه باسكال سياكام الافضل في تورونتو مع 23 نقطة.

لم يسبق لأي فريق أن عاد من تأخر 3-صفر في تاريخ الدوري.

في دالاس، سجل السلوفيني لوكا دونتشيتش 33 نقطة ليقود مافريكس للفوز 102-77 على يوتا جاز ويتقدم 3-2.

أضاف 13 متابعة وخمس تمريرات حاسمة فيما دعمه جايلن برونسون مع 24 نقطة، ليصل تقدم دالاس في إحدى المراحل الى 33 نقطة.

© 2022 AFP