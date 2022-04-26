برشلونة يمدد عقد أراوخو حتى 2026

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المدافع الاوروغوياني رونالد اراوخو (يمين) خلال مباراة برشلونة ورايو فايكانو في الدوري الاسباني لكرة القدم. برشلونة في 24 نيسان/ابريل 2022
المدافع الاوروغوياني رونالد اراوخو (يمين) خلال مباراة برشلونة ورايو فايكانو في الدوري الاسباني لكرة القدم. برشلونة في 24 نيسان/ابريل 2022 لويس جيني ا ف ب
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برشلونة (أ ف ب) – مدّد برشلونة الإسباني لكرة القدم عقد مدافعه الدولي الأوروغوياني رونالد أراوخو حتى 2026، وفق ما أعلن النادي الكاتالوني في بيان الثلاثاء.

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وحدّد برشلونة قيمة البند الجزائي في عقد الأوروغوياني البالغ 23 عاماً بمليار يورو، وهو مبلغ خيالي مشابه لذلك الذي حدده بالنسبة للاعبيه الشبان الممددة عقودهم مؤخراً، مثل أنسو فاتي وبدري.

ويدافع أراوخو عن ألوان الفريق الأول لبرشلونة منذ 2019 بعدما ارتبط بعقد مع "بلاوغرانا" حتى 2023 حين انضم الى الفريق الرديف في صيف 2018 قادماً من بوسطن ريفر الأوروغوياني.

وأعلن النادي الكاتالوني عن تمديد العقد عبر مقطع فيديو نُشر على تويتر يظهر أراوخو وهو يحتسي المتة (مشروب ساخن شعبي في أميركا الجنوبية) مع ختم 2026 على الكوب.

وأصبح الأوروغوياني أحد الركائز الأساسية في دفاع برشلونة منذ استلام تشافي مهام الاشراف على الفريق في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي خلفاً للهولندي رونالد كومان، وهو خاض 39 مباراة هذا الموسم في جميع المسابقات.

© 2022 AFP