بكين توسع حملة فحوصات التشخيص فيما هاجس الاغلاق يخيم

جايد غاو ا ف ب

سكان في بكين يخضعون لفحوصات كوفيد-19 في 26 نيسان/أبريل 2022

بكين (أ ف ب) – تعيش بكين الثلاثاء على وقع مخاوف من اعلان اغلاق تام على غرار شانغهاي مع توسيع نطاق فحوصات التشخيص لتشمل غالبية سكانها البالغ عددهم 22 مليونا وتسجيل ارتفاع في عدد الإصابات واغلاق القاعات الرياضية ومواقع سياحية والغاء العروض وحفلات الزواج.

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وتواجه الصين منذ آذار/مارس فورة وبائية تطال بدرجات متفاوتة أقاليم مختلفة. وتعتمد الصين استراتيجية "صفر كوفيد" وترفقها بعمليات حجر وفحوصات واسعة النطاق.

وباتت شانغهاي البؤرة الرئيسية للوباء وقد اعلنت الثلاثاء عن 52 حالة وفاة جديدة وحوالى 17 ألف إصابة في غضون 24 ساعة.

ويخضع سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليونا لحجر صارم منذ مطلع نيسان/أبريل. ويواجه بعضهم صعوبات في الحصول على المواد الغذائية فيما يرسل المصابون إلى مراكز حجر حيث الظروف الصحية متفاوتة.

لكن الوضع أقل خطورة بكثير في بكين بيد أن العاصمة الصينية سجلت أكثر من مئة إصابة منذ الأسبوع الماضي بينها 33 كشف عنها الثلاثاء في ارتفاع مقارنة مع الأيام السابقة.

ومن أجل تحديد المصابين وعزلهم بأسرع وقت ممكن تشن سلطات بكين حملة تشخيص وسعتها الثلاثاء لتشمل 12 منطقة من أصل 16 في المدينة.

والاثنين خضع المقيمون والعاملون في منطقة تشاويانغ التي تضم أكبر عدد من السكان في العاصمة الصينية والكثير من الشركات العالمية والمكاتب والسفارات والمراكز التجارية، لفحوصات تشخيص.

وبدأت 11 منطقة جديدة فحص سكانها الثلاثاء. وتشمل حملة الفحوصات هذه نحو 20 مليون نسمة في بكين.

وبموازاة ذلك، بدأت العاصمة الصينية فرض قيود.

اغلاق المعبد

واعلنت قاعات رياضية عدة يمارس فها سكان العاصمة كرة السلة او البادمنتن، الثلاثاء إغلاق ابوابها حتى إشعار آخر "تماشيا مع تعليمات السلطات الصحية".

سكان يقفون في طوابير للخضوع لفحص تشخيص الإصابة بكوفيد-19 في 26 نيسان/أبريل 2022 في بكين جايد غاو ا ف ب

ويغلق معبد لاما البوذي التيبتي الذي يستقطب الكثير من الزوار اعتبارا من الأربعاء.

وبات يحظر على الفنادق استضافة اجتماعات على ما أعلنت بلدية المدينة الثلاثاء فيما علقت المعارض والزيجات والعروض والمسابقات الرياضية.

لكن الحياة لا تزال طبيعية بشكل واسع في بكين. فالمتاجر والمطاعم ودور السينما لا تزال مفتوحة.

ومع أن السلطات لم تطرح إمكان فرض الاغلاق، إلا إن ما حصل في شانغهاي يخيف الكثير من سكان بكين الذين يفضلون تشكيل مخزون من المواد الغذائية تحسبا لهذا الاحتمال.

وهم يتوجهون بأعداد كبيرة في الأيام الأخيرة إلى المتاجر ومنصات البيع عبر الانترنت لشراء اللحوم والفاكهة والخضار والمياه وغيرها من الحاجيات.

وقالت السيدة جاو من سكان بكين وهي تشتري حاجياتها لوكالة فرانس برس "ما كان احد ليتوقع ما يحصل في شانغهاي".

وأضافت جاو المسؤولة في مجال الموارد البشرية البالغة 35 عاما "لا أظن أن الوضع سيكون بهذا السوء في بكين. لكننا اشترينا الأرز والمعكرونة والزيت ما يكفينا لأسبوع أو أسبوعين على الأقل".

"خوف"

وقال الناطق باسم البلدية شو هيجيان مساء الاثنين إن انتشار الفيروس "تحت السيطرة".

وفرض الحجر على حوالى ثلاثين مبنى سكنيا أي جزء صغير جدا من السكان في منطقة تشاويانغ خصوصا.

وقال أحد السكان متمنيا عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس، إنه لاحظ نصب سياج فجأة في الحي الذي يقطنه.

وأضاف "أخشى فقط ألا أتمكن من الحصول على أدوية أو أي منتجات أخرى في حال احتجت إليها. لا نعرف إلى متى سيستمر الوضع".

وينبغي على كل المقيمين في المبنى الذي يقطنه ملازمة شققهم مدة 14 يوما على الأقل بعد اكتشاف إصابة في المبنى.

وحثت السلطات الشركات على العمل عن بعد. وقبل أيام من عطلة الأول من أيار/مايو دعت سكان العاصمة إلى عدم مغادرة المدينة إلا في حال الضرورة القصوى.

إلا ان التدابير المتخذة في بكين معتدلة مقارنة مع تلك المفروضة في مناطق أخرى تواجه فورة وبائية مماثلة.

فمدينة باوتو في شمال البلاد المنتجة الكبيرة لفلزات الأتربة النادرة، دعت جميع المقيمين فيها إلى ملازمة منازلهم بعد اكتشاف إصابتين.

© 2022 AFP