توقيف ثلاثة يشتبه بضلوعهم في قتل رجلَي دين سنّة في شمال إيران

جو كلامار ا ف ب

طهران (أ ف ب) – أوقفت السلطات الإيرانية ثلاثة أشخاص يشتبه بضلوعهم في قتل اثنين من رجال الدين السنّة في محافظة غلستان بشمال البلاد، وفق ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء.

إعلان اقرأ المزيد

وقال مسؤول السلطة القضائية في المحافظة حيدر آسيابي "بعد أقل من شهر على الجريمة، تم توقيف قاتل رجلي الدين السنّيين إضافة الى اثنين من المتواطئين معه"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وكانت وسائل الاعلام المحلية أفادت عن مقتل رجلَي الدين مساء الثاني من نيسان/أبريل في مدينة كنبد كاووس.

وأوضح آسيابي أن الضحيتين، إضافة الى الموقوفين الثلاثة الذين لم تحدد هويتهم، هم من المنطقة ذاتها.

وأشار الى أن رجلَي الدين قُتلا جراء إطلاق نار، وأنه تم العثور على أربعة أسلحة في منزل المشتبه به الأساسي أثناء مداهمته.

وأضاف "أظهرت التحقيقات عدم وجود أي صلة بين القتلة (...) ومجموعات إرهابية"، مشيرا الى أن المشتبه به الرئيسي "اعترف بقتله الرجلين بسبب خلافات شخصية".

وبعد نحو أسبوع من مقتل رجلَي الدين السنيّين، تعرض ثلاثة رجال دين شيعة الى الطعن على يد متطرّف سنّي في حرم العتبة الرضوية في مدينة مشهد (شمال شرق)، ما أدى الى مقتل اثنين منهم.

ودعا مولوي عبد الحميد، مدير الحوزة العلمية لأهل السنّة في مدينة زاهدان، والذي يعد أبرز علماء السنّة في إيران، السلطات للتحقيق بالهجومين.

وقال في خطبة الجمعة الثامن من نيسان/أبريل "ندين ونرفض ما حدث في مشهد وكنبد كاووس حيث قتل وجرح عدد من رجال الدين الشيعة والسنة. إنه لأمر قبيح للغاية أن يتعامل الشخص مع الآخرين بشكل تعسفي ويقضي عليهم"، وفق ما نشر موقعه الالكتروني الرسمي.

وأضاف "الشعب الإيراني بمنزلة عائلة واحدة، ونشعر بالقرابة مع البلاد الأخرى في العالم. إذا ارتكب شخص مجنون أو منحرف عملاً غير مناسب، فلا ينبغي أن يحسب ذلك في حساب الجميع".

ويمثّل المسلمون الشيعة الغالبية العظمى من سكان الجمهورية الإسلامية الذين يناهز عددهم 83 مليون نسمة، بينما يشكل السنّة النسبة الأكبر من أتباع المذاهب والديانات الأخرى، ولهم "حرية التصرّف وفق مذهبهم في ما يتعلّق بأداء شعائرهم الدينية"، بموجب الدستور الإيراني.

© 2022 AFP