دورة مدريد: نادال يعود إلى الملاعب بعد غياب شهر

فريديريك براون ا ف ب/ارشيف

صورة للنجم الاسباني رافايل نادال خلال مباراته ضد مواطنه كارلوس الكاراس في دورة انديان ويلز الاميركية في كرة المضرب. 19 اذار/مارس 2022

مدريد (أ ف ب) – سيخوض النجم الاسباني رافايل نادال غمار دورة مدريد في كرة المضرب على الملاعب الترابية المقررة الاسبوع المقبل وذلك بعد غياب شهر عن الملاعب بداعي الاصابة في اضلاعه كما اعلن بنفسه الثلاثاء.

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وقال نادال عبر حسابه على تويتر "على الرغم من اني سأخوض الدورة واستعداداتي لم تكتمل بعد كما يجب، وأن الامر سيكون صعباً، لكني املك رغبة كبيرة في اللعب لا سيما في بيتي ذلك لان الفرص اصبحت نادرة".

واضاف نادال الذي عاود التمارين الاسبوع الماضي استعداداً للعودة الى الملاعب "سأبذل قصارى جهدي. أراكم في مدريد".

وأصيب حامل لقب 21 بطولة كبرى (رقم قياسي) في الضلع القوسي الثالث اليساري خلال النهائي الذي خسره بشكل مفاجئ أمام الأميركي تايلور فريتز في دورة ماسترز إنديان ويلز 3-6 و6-7 (5-7)، ما دفع ابن الخامسة والثلاثين الى الاعلان في 22 آذار/مارس الماضي انه سيغيب بين أربعة وستة اسابيع. ولم يخض نادال اولى بطولات الدورات الترابية البارزة في مونتي كارلو الاسبوع الماضي.

وقبل خسارته أمام فريتز، حقق نادال انطلاقة رائعة في 2022 مع 20 انتصاراً متتالياً توّج خلالها بدورات ملبورن وأستراليا وأكابولكو.

وتأتي مشاركة نادال في مدريد استعداداً لخوض غمار بطولة رولان غاروس الفرنسية المقررة أواخر الشهر المقبل والذي يحمل الرقم القياسي في عدد الالقاب فيها مع 13 لقباً.

© 2022 AFP