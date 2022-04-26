دوري أبطال أوروبا: فوز مثير لمانشستر سيتي على ريال مدريد 4-3

اولي سكارف ا ف ب

لاعب وسط مانشستر سيتي البرتغالي برناردو سيلفا محتفلا بعد تسجيله هدف فريقه الرابع في مرمى ريال مدريد الاسباني في دوري أبطال أوروبا في ملعب الاتحاد في 26 نيسان/ابريل 2022

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – حقق مانشستر سيتي الانكليزي فوزاً مثيراً لكن غير مطمئن على ريال مدريد الاسباني 4-3 الثلاثاء على ملعب الاتحاد في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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وتقام مباراة الاياب على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الاسبانية الاسبوع المقبل.

ولم تمض 93 ثانية، حتى افتتح سيتي التسجيل بواسطة صانع ألعابه كيفن دي بروين من كرة رأسية مستغلاً المجهود الفردي على الجهة اليمنى وتمريرة متقنة من الجزائري رياض محرز ليسبق مدافع ريال دانيال كارباخال ويسدها على يمين الحارس البلجيكي تيبو كورتوا. وهو أسرع هدف لسيتي في تاريخ مشاركاته في دوري الابطال.

وسرعان ما أضاف سيتي الهدف الثاني بعد تمريرة لدي بروين داخل المنطقة أخطأ النمسوي ديفيد الابا في تشتيتها فوصلت الى المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس الذي استدار على نفسه وسددها داخل الشباك من مسافة قصيرة (10). والهدف هو الرابع لجيزوس في 7 مباريات في دوري الابطال هذا الموسم.

وكاد سيتي يضيف الهدف الثالث اثر هجمة مرتدة سريعة وصلت فيها الكرة الى محرز الذي دخل المنطقة واطلق كرة قوية بيمناه ارتطمت بالقائم وخرجت (26).

وتوالت الفرص لسيتي ومن هجمة مماثلة مرر دي بروين كرة متقنة تجاه فيل فودين فسددها زاحفة مرت الى جانب القائم الايمن للحارس كورتوا (29).

وكانت أوّل فرصة حقيقية لريال مدريد عندما رفع المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة كرة لولبية داخل المنطقة ارتقى لها الابا فوق البرتغالي روبن دياش وسددها رأسية مرت الى جانب القائم (30).

ثم نجح الفريق الملكي في تقليص الفارق عندما مرر الظهير الايسر الفرنسي فيرلان مندي كرة عرضية داخل المنطقة فسددها بنزيمة ارتطمت بالارض ثم بالقائم وتهادت داخل الشباك (33).

وبدأ سيتي الشوط الاول بقوة كما الاول وانفرد محرز بكورتوا وسدد كرة بيسراه تصدى لها القائم ثم ارتدت باتجاه فودن سددها في جسم البرازيلي إيدر ميليتاو (48).

ثم اثمر ضغط سيتي عندما رفع البرازيلي فرناندينيو الذي حلّ بدلاً من المدافع جون ستونز المصاب في الشوط الاول كرة داخل المنطقة تابعها فودن برأسه داخل الشباك من مسافة قصيرة (53).

بيد ان سيتي لم ينعم طويلاً لان البرازيلي فينيسيوس جونيور قام بمجهود فردي رائع عندما سار وحيدا من منتصف الملعب وانفرد بمواطنه الحارس ايدرسون وسدد عن يساره مقلصاً الفارق مجدداً (55).

لكن سيتي ابى ألاّ أنّ يسجل هدفاً آخر عندما سدد البرتغالي برناردو سيلفا كرة صاروخية من داخل المنطقة بيسراه وقف كورتوا متفرجاً لها تعانق شباكه (74).

وقام محرز بفاصل ترقيص رائع داخل المنطقة وسدد كرة أمام باب المرمى لم يجد من يتابعها داخل الشباك (76).

لكن الاثارة لم تنته لان الحكم احتسب ركلة جزاء لصالح ريال مدريد اثر لمس الكرة من مدافع سيتي الاسباني ايميريك لابورت ترجمها بنزيمة على طريقة "بانينكا" مقلصاً الفارق الى 3-4.

ورفع بنزيمة رصيده الى 14 هدفاً هذا الموسم في دوري الابطال لينتزع صدارة ترتيب الهدافين من البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الالماني (13). كما انه الهدف رقم 85 في 140 مباراة خاضها في دوري الابطال.

ورفع بنزيمة رصيده هذا الموسم في مختلف المسابقات الى 41 هدفاً في 41 مباراة، بينها 25 في الدوري المحلي.

وخاض بنزيمة مباراته الرقم 600 في صفوف ريال منذ انتقاله اليه قادماً من ليون الفرنسي عام 2009 سجل خلالها 320 هدفاً ونجح في 140 تمريرة حاسمة.

ويسعى ريال مدريد الى بلوغ المباراة النهائية للمرة الـ 17 في تاريخه، علماً بانه صاحب الرقم القياسي في عدد الالقاب فيها (13 مرة)، في حين يريد سيتي التأهل الى مباراة القمة للمرة الثانية بعد سقوطه في النهائي أمام مواطنه تشلسي صفر-1 العام الماضي.

© 2022 AFP