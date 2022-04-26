دوري أبطال أوروبا: ليفربول لتفادي مفاجأة أخرى من الحصان الأسود فياريال

أولي سكارف ا ف ب

ليفربول (أ ف ب) – يدخل ليفربول الى مباراته على ملعب "أنفيلد" أمام ضيفه فياريال الإسباني في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الاربعاء، مدركًا أن الخطأ ممنوع أمام الحصان الأسود للبطولة الذي يسعى للإطاحة بعملاق قاري آخر.

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في ظل مسعاه نحو رباعية تاريخية هذا الموسم، يصطدم ليفربول بفريق أقصى يوفنتوس الايطالي وبايرن ميونيح بطل ألمانيا من الدورين ثمن النهائي وربع النهائي تواليًا.

ويخوض فريق المدرب الالماني يورغن كلوب نهاية موسم نارية، إذ يتخلف بنقطة فقط عن مانشستر سيتي - الذي يخوض بدوره غمار دور الاربعة في دوري الابطال ضد ريال مدريد الاسباني - في السباق الشرس على اللقب في الدوري قبل خمس مراحل من النهاية، وبلغ نهائي كأس الاتحاد حيث سيواجه تشلسي بعد تتويجه على حساب الاخير بلقب كأس الرابطة في وقت سابق من الموسم.

وبعد أن خرج من الدورين ربع النهائي وثمن النهائي في العامين الآخرين، يأمل ليفربول مواصلة المشوار وبلوغ النهائي للمرة الاولى منذ 2019 عندما حقق لقبه السادس على حساب مواطنه توتنهام.

أما فياريال، فقد طابق أفضل نتيجة له في المسابقة القارية الأم بعد أن بلغ أيضًا في موسم 2005-2006 نصف النهائي قبل أن يخرج أمام أرسنال الانكليزي.

وأثبت فياريال أن تتويجه بلقب الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" العام الماضي على حساب مانشستر يونايتد الانكليزي لم يكن صدفة، هو الذي يقوده المتخصص في هذه المسابقة أوناي إيمري الذي حقق لقبها أربع مرات (ثلات منها تواليًا مع إشبيلية بين 2014 و2016).

ولا يزال الفريق الإسباني على المسار الصحيح من أجل تكرار الإنجاز الرائع لبورتو البرتغالي بقيادة جوزيه مورينيو والذي حقق لقب دوري الابطال عام 2004 بعد عام من تتويجه بلقب كأس الاتحاد (يوروبا ليغ حاليًا).

"ملك الكؤوس"

وسبق للفريقين أن تواجها مرتين فقط قاريًا، في نصف نهائي الدوري الاوروبي في موسم 2015-2016 عندما عوّض ليفربول بقيادة كلوب تأخره صفر-1 ذهابًا في إسبانيا الى فوز 3-صفر إيابًا في أنفيلد، قبل أن يخسر النهائي ضد إشبيلية وإيمري بالذات (1-3) في بازل السويسرية.

علّق كلوب على المباراة المقبلة "لا آخذ أمرًا كهذا على أنه مسلّم به... ستكون المباراة صعبة جدًا جدًا ضد فياريال ولكن في نصف نهائي دوري الابطال، إذا لم تكن الامور صعبة، فإن هناك خطأ ما".

وتابع "للتفوق على يوفنتوس وبايرن، فهذا يعني أنهم يستحقون التواجد في نصف نهائي دوري الابطال. أوناي إيمري هو ملك الكؤوس، ما يقوم به أمر لا يصدق".

ويدخل ليفربول الى المباراة بعد فوزه 2-صفر نهاية الاسبوع على غريمه ايفرتون في ديربي الـ"ميرسيسايد"، محافظًا على سلسلته الخالية من الهزائم في الدوري للمباراة الرابعة عشرة تواليًا وعلى سجله خاليًا من الخسائر على أرضه هذا الموسم في الـ"برميرليغ".

وبعد دور مجموعات حقق فيه العلامة الكاملة بستة انتصارات من ست مباريات، أطاح ليفربول بإنتر من ثمن النهائي بعد أن فاز عليه في معقله 2-صفر قبل أن يحقق بطل إيطاليا فوزًا غير كافٍ في أنفيلد (1-صفر).

وفي ربع النهائي، عاد أيضًا ليفربول بفوز مريح 3-1 من البرتغال على حساب بنفيكا قبل تعادل مثير 3-3 إيابًا عندما لعب ليفربول بتشكيلة رديفة بغياب عناصر مؤثرة هجوميًا ودفاعيًا، أبرزهم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه وقلب الدفاع الهولندي فيرجل فان دايك والظهيران ترنت-ألكسندر أرنولد والاسكتلندي أندرو روبرتسون الذين سيلعبون دورًا محوريًا الاربعاء.

"التغلب على الافضل"

من جهته، يدرك فياريال أن الطريق الوحيد للعودة الى دوري الابطال الموسم المقبل هو التتويج باللقب، إذ يحتل المركز السابع في الدوري على بعد تسع نقاط من المركز الرابع قبل خمس مباريات من النهاية.

قال إيمري "من أجل تحقيق شيء، عليك أن تقوم بأمور مهمة والتغلب على الأفضل. تلك المباراة ضد يوفنتوس منحتنا الكثير من الثقة. في نصف النهائي، سنحاول أن نخلق الظروف ذاتها من أجل أن نمنح أنفسنا الفرصة. ليفربول فريق عظيم".

وسيفتقد حتمًا إيمري لجهود مهاجمه جيرار مورينو الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ تعرض لها ضد خيتافي في 16 الشهر الحالي.

وكان فياريال صعق يوفنتوس بثلاثية نظيفة في معقله في تورينو بعد تعادلهما 1-1، وجدّد النتيجة الاخيرة في بافاريا إيابًا في ربع النهائي بعد فوزه 1-صفر على أرضه ذهابًا.

ورأى قائد ليفربول جوردان هندرسون أن "فياريال أخرج فرقًا قوية. إنهم فريق جيد جدًا وستكون مواجهة صعبة. سنكون جاهزين لتقديم كل شيء والتأهل الى النهائي".

© 2022 AFP