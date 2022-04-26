رادوكانو للاستعانة بمدرب رابع في غضون عام

أصبحت البريطانية إيما رادوكانو العام الماضي أول لاعبة على الإطلاق متأهلة من التصفيات تحقق لقب إحدى البطولات الاربع الكبرى بعد تتويجها في الولايات المتحدة

لندن (أ ف ب) – ستستعين البريطانية إيما رادوكانو، حاملة لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، بمدرب رابع في غضون عام بعد إعلانها الثلاثاء استغنائها عن الالماني توربن بيلتز بعد خمسة أشهر فقط من بدء التعاون بينهما.

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تستعد ابنة الـ19 عامًا لخوض غمار دورة مدريد للألف هذا الأسبوع على الملاعب الترابية تحضيرًا لرولان غاروس، وقالت إنها تشعر بحاجة إلى "نموذج تدريب جديد".

ستعمل هذا الاسبوع مع إيان بايتس، مدير قسم تدريب السيدات في الاتحاد البريطاني لكرة المضرب، لتبني على بلوغها ربع نهائي دورة شتوتغارت الاسبوع الفائت قبل خروجها امام البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالميًا التي حققت اللقب.

قالت اللاعبة التي تقدمت الاثنين الى المركز الحادي عشر في التصنيف العالمي، وهو الاعلى في مسيرتها "أود أن أشكر توربن على تدربيه، احترافه وتفانيه على مدار نصف العام الاخير".

وتابعت في بيان "لديه قلب كبير وقد استمتعت بكيمياء قوية خلال الوقت الذي أمضيناه سويًا. أشعر أن أفضل اتجاه لتطوير نفسي هو الانتقال إلى نموذج تدريب جديد مع دعم من الاتحاد البريطاني راهنًا".

وسبق لبيلتز أن أشرف على تدريب المصنفة أولى عالميًا سابقًا الالمانية أنجليك كيربر عندما حققت لقبي أستراليا المفتوحة وفلاشينغ ميدوز في 2016.

وغيرّت رادوكانو العديد من المدربين العام الماضي منذ أن ظهرت الى العالم بوصولها إلى دور الـ 16 في ويمبلدون.

استعانت بأندرو ريتشاردسون بدلا من نايجل سيرز بعد ويملبدون لكنها لم تجدد عقده رغم إنجازها الهائل في الولايات المتحدة المفتوحة عندما أصبحت أول لاعبة على الإطلاق متأهلة من التصفيات تحقق لقب إحدى البطولات الاربع الكبرى.

قد تستعين بالإيطالي ريكاردو بياتي الذي أشرف على العديد من اللاعبين أمثال المصنف السابع على العالم سابقًا الفرنسي ريشار غاسكيه ووصيف ويمبلدون 2016 الكندي ميلوش راونيتش.

أصبح حرًا بعد فسخه العقد مع مواطنه يانيك سينر المصنف 12 عالميًا. وتدربت رادوكانو في أكاديميته قبل انطلاق موسم الملاعب الترابية في وقت سابق من الشهر الحالي.

© 2022 AFP