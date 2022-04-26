فيدرر على رأس قائمة المشاركين في دورة بازل نهاية تشرين الأول/أكتوبر

كارمن مانداتو غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

جنيف (أ ف ب) – أدرج اسم أسطورة كرة المضرب السويسري روجيه فيدرر بين المشاركين في دورة مسقط رأسه بازل المقررة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وفق ما أفاد المنظمون الثلاثاء.

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وغاب فيدرر الذي يحتفل الصيف المقبل بميلاده الحادي والأربعين، عن الملاعب منذ خروجه من الدور ربع النهائي لبطولة ويمبلدون في تموز/يوليو الماضي أمام البولندي هوبرت هوركاش بسبب إصابات في الركبة.

وبعد خسارته أمام هوركاش، خضع السويسري الفائز بعشرين لقباً في البطولات الكبرى، لثالث عملية جراحية في الركبة في غضون عام ونصف العام.

وجاء في البيان الصادر عن اللجنة المنظمة للدورة التي توج فيدرر بلقبها 10 مرات من أصل 15 مباراة نهائية، أن "روجيه فيدرر سيكون على رأس القائمة"، مضيفاً "بعد كأس لايفر في لندن (بين 23 و25 أيلول/سبتمبر)، أضاف بازل الى روزنامته وأكد لإدارة الدورة مشاركته".

© 2022 AFP