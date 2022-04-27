بطولة إنكلترا: آمال يونايتد بالمركز الرابع "غير واقعية" حسب رانغنيك

لندن (أ ف ب) – قال المدرب الألماني رالف رانغنيك الأربعاء إن على مانشستر يونايتد تقبّل واقع أن آماله بتحقيق المركز الرابع المؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل باتت غير واقعية، عشية استضافة تشلسي الخميس في مباراة مقدّمة من المرحلة 37.

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ويدخل يونايتد الى المباراة على ملعب "أولد ترافورد" في أعقاب خسارتين أمام ليفربول وأرسنال تواليًا أنهيتا آماله منطقيًا بتحقيق المركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند 54 نقطة بفارق ست نقاط من أرسنال الرابع والذي خاض مباراة أقل.

وسيغيب عن المواجهة المقدمة بسبب انشغال تشلسي في نهائي الكأس ضد ليفربول في 14 أيار/مايو على ملعب "ويمبلي"، كل من الجناح جايدون سانشو والقائد المدافع هاري ماغواير العرضة للكثير من الانتقادات هذا الموسم، لينضما الى قائمة طويلة من الإصابات.

وقال رانغنيك خلال المؤتمر الصحافي "لا أعتقد أنه من المنطقي الآن الاستمرار في التحدث والتكهن بشأن دوري أبطال أوروبا. علينا أن نكون واقعيين".

وتابع "حتى لو فزنا بالمباريات الاربع المتبقية، فإن الامور ليست في أيدينا. ولكن ما هو في أيدينا هو الاسلوب الذي نلعبه ومستوى الأداء. حتى من المهم للموسم المقبل أن ننهي الحالي بأفضل طريقة ممكنة".

وأكد الالماني الذي سيبقى في أولد ترافورد للعب دور استشاري بعد قدوم الهولندي إريك تن هاغ من أياكس أمستردام اعتبارًا من الموسم المقبل، أن يونايتد سيستقطب الاسماء في سوق الانتقالات حتى ولو لم يتأهل الى المسابقة القارية الأم.

ورأى أن "تجديد عقد برونو (فرنانديش البرتغالي) أظهر أن ذلك لا زال ممكنًا. هذا نادٍ جذاب وهناك مدرب جديد"، مضيفًا "مع مقاربة جديدة، مع مدرب جديد والطريقة التي يريد أن يلعب بها، فهذا النادي لا زال مثيرًا للاهتمام بشكل كبير".

وتابع "أتطلع لمساعدة كل من إريك والنادي، وكل من فيه، أن أستخرج الافضل وتغيير كل المقاربة الموسم المقبل كي يكون مانشستر يونايتد ناديًا كبيرًا مجددًا".

ويستمر غياب الفرنسي بول بوغبا والمهاجم الاوروغوياني إدينسون كافاني والظهير الايسر لوك شو ولاعب الوسط البرازيلي فريد.

© 2022 AFP